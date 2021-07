‘S ochtends al aan de ijsjes, want hier mag dat

Het is net tien uur ’s ochtends als het gezin Laan uit Bovenkarspel, net na het ontbijt, met een waterijsje in de mond onder de luifel van de vouwwagen zit. „Hier mag dat hè, meiden”, zegt Noortje (35) tegen Selyne (8) en Daphne (5). Dit is het eerste jaar op deze camping, eerder gingen ze in huisjes op vakantie, maar dat is eigenlijk niet zo heel gezellig voor twee jonge meiden, concludeerden de ouders. „We gingen een keer bij vrienden langs hier op de camping en we hebben de meiden niet gezien of gehoord”, zegt Michael (36). „Ze waren alleen maar met andere kinderen aan het spelen.”

Op aanraden van Michaels vader besloten ze daarom twee jaar geleden een vouwwagen te kopen en voortaan op de camping hun vakanties door te brengen. „Zelf gingen we als kind ook met onze ouders naar campings en daar hebben we allebei goeie herinneringen aan.” Ze kozen voor deze camping omdat hier ook kennissen staan. „Mijn beste vriendin komt vanavond”, vult Selyne aan. „Dus mij zul je vanavond niet horen”, zegt ze. Waarom niet? „Omdat ik heel de dag en nacht met mijn vriendin ga spelen, we gaan zwemmen.” Ook de dag ervoor zijn ze wezen zwemmen. Ze zijn in het buitenbad geweest en voor het eerst van de glijbaan gegaan. „Jakkie koud”, roept Daphne.

Water hadden ze afgelopen week ook dichterbij. Voor de vouwwagen heeft een gigantische plas gelegen. „Kaplaarzen aan laten trekken en ze laten gaan”, zegt Noortje. De zusjes zijn samen, in ogenschijnlijk complete harmonie, al een week druk met het bouwen van een ‘beverhuis’. Ze verzamelen stokken die ze met de hamer van vader Michael in de grond slaan. „Zonder hamer lukt het niet”, zegt Selyne. Of hier bevers zitten? „Nee, maar we hebben wel een eekhoorn gezien.” En die mag er ook in. Het is wel zwaar werk, het creëren van zo’n dierenhuis, laat Selyne weten. „Je moet hele harde klappen geven”, zegt ze. „Ik heb hier helemaal spierpijn, kijk maar”, ze wijst naar haar spierballen.

„Nou, deze zit er ook al in”, zegt ze monter. Maar Daphne is het niet helemaal eens met de plek van een van de stokken en wil zich bemoeien met het ontwerp. Als er gekibbel ontstaat, roepen de ouders van een afstandje dat ze lief moeten spelen. Daphne geeft haar vader een kus op zijn wang, een goedmakertje. Boven zijn hoofd hangt een bord: ‘Het is pas crisis als het bier op is’. „Als ik om drie uur een biertje openmaak, dan is het voor mij ook vakantie”, zegt Michael.