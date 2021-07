CBS: fors meer asielaanvragen in tweede kwartaal 2021 door coronaversoepelingen

In het tweede kwartaal van 2021 werden in Nederland 3.355 asielverzoeken ingediend. Dat is een kwart meer dan in het eerste kwartaal. Ook het aantal ‘nareizigers’ – te weten: personen die naar Nederland komen om zich bij hun familie te voegen – steeg met bijna duizend aanvragen tot 2.580. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van informatie van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Het statistiekbureau verklaart de stijging door de versoepeling van de coronamaatregelen in de betreffende periode.

De uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 leidde tot een daling van het aantal asielaanvragen in het tweede kwartaal van dat jaar. Het aantal asielverzoeken nam sindsdien weer toe, maar ligt nog steeds onder het niveau van 2019. In het tweede kwartaal van 2021 lag het aantal eerste aanvragen 35 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019. Met name afgelopen juni nam het aantal verzoeken wel weer flink toe, volgens het CBS het gevolg van het (gedeeltelijk) opheffen van internationale reisbeperkingen in verband met corona.