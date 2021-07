China ziet Taliban als onontkoombare partner bij strijd tegen extremisme

Het had veel weg van een officieel staatsbezoek, de ontvangst op woensdag van Taliban-kopstuk Mullah Abdul Ghani Baradar in het Chinese Tianjin. Wang Yi, China’s minister van Buitenlandse Zaken, liet zich fotograferen samen met negen bebaarde mannen in lange gewaden.

Dat leverde bevreemdende beelden op. Het zijn namelijk precies dezelfde baarden die in China zelf streng verboden zijn. China ziet zo’n baard als een teken van verwerpelijk moslim-extremisme. Dat de Taliban nu ook met hun baarden en bijbehorende extreme ideologie welkom zijn in China, is omdat alleen zij in Chinese ogen nog kunnen voorkomen dat vormen van terrorisme en moslim-extremisme China vanuit Afghanistan bereiken.

Volgens Wang hebben de Taliban een belangrijke rol te spelen in de wederopbouw en het herstel van de vrede in Afghanistan. Daarnaast bekritiseerde hij de „plotselinge terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de NAVO” in het land, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua woensdag.

Lees ook: Amerikanen laten Afghaanse bevolking achter in angst en afval

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in april aan voor 11 september de resterende Amerikaanse militairen terug te trekken uit Afghanistan, waarmee na twintig jaar een einde komt aan wat de ‘eeuwige oorlog’ is gaan heten. Ook andere NAVO-troepen verlaten Afghanistan. De Taliban maken gebruik van het vertrek door grote delen van het land te veroveren.

Terroristische dreiging

Wang wil koste wat kost voorkomen dat vormen van moslim-extremisme via de Afghaans-Chinese grens Xinjiang binnenkomen. Xinjiang deelt een 76 kilometer lange grens met het land. Xinjiang is het thuisland van de Oeigoeren, die veelal islamitisch zijn. Wang noemde de „terroristische dreiging” van de extremistische Oeigoerse East Turkestan Islamic Movement (ETIM) in het westen van China. Wang vroeg aan de Taliban om hard op te treden tegen de ETIM en „andere terroristische groepen”, die vanuit Afghanistan opereren.

Volgens China hebben de Taliban nu toegezegd dat zij niet zullen toestaan dat strijders in Afghanistan het land als uitvalsbasis zullen gebruiken voor aanvallen binnen de Chinese landsgrenzen.

De ETIM zou in 1997 in Kashgar in Xinjiang zijn opgericht; na de aanslagen van 11 september 2001 kwam de ETIM onder Chinese druk op de lijst van terroristische organisaties van de Verenigde Staten. De Amerikanen deden dat toen in de hoop dat China Amerika zou bijstaan in zijn „war on terror”. De organisatie verdween in 2020 van de lijst, tot grote woede van China. De organisatie zou volgens de VS inmiddels zo goed als niet meer actief zijn en geen aanslagen meer op China plegen.

China’s grootste angst is dat Afghanistan tot volledige chaos vervalt

China ziet dat anders, en juist de dreiging die er volgens China uitgaat van organisaties als de ETIM zijn door het land aangevoerd als reden om keihard op te treden tegen de Oeigoerse minderheid in West-China. Ongeveer één op de tien Oeigoeren zou daarbij volgens de Verenigde Naties gedwongen in heropvoedingskampen zijn beland.

China heeft weinig sympathie voor de ideologie en de aanpak van de Taliban, maar ze lijken nu een onontkoombare partner. China dringt er bij de Taliban op aan om vooral samen te werken met de huidige regering van Afghanistan, en om geen burgeroorlog te voeren. China’s grootste angst is dat Afghanistan door het vertrek van de Amerikanen tot volledige chaos vervalt, een chaos waarin ook Oeigoerse extremisten kunnen gedijen.

Daarnaast heeft China de laatste tijd laten doorschemeren dat het Afghanistan ook zou willen integreren in China’s BRI-initiatief, China’s Nieuwe Zijderoute die onder meer Centraal-Azië en China nauwer aan elkaar moet verbinden.

Maar de doorslaggevende reden voor de egards waarmee de Taliban nu in China zijn ontvangen, is toch dat China het zich niet meent te kunnen veroorloven om de Taliban links te laten liggen.