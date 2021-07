China ontvangt Taliban, dringt aan op vredesonderhandelingen Afghanistan

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft woensdag een delegatie van negen Taliban-leden verwelkomd in de Chinese stad Tianjin. Nog niet eerder vond een ontmoeting met de Taliban in China zo groot en publiekelijk plaats. Volgens Wang hebben de Taliban een belangrijke rol in de wederopbouw en het herstellen van de vrede in Afghanistan. Daarnaast bekritiseert hij de „plotselinge terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de NAVO” in het land, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua woensdag.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde dit jaar aan de resterende Amerikaanse militairen terug te trekken uit Afghanistan. De Verenigde Staten vielen het land eind 2001 binnen. Ook andere NAVO-troepen verlaten Afghanistan. De Taliban maken gebruik van de terugtrekkingen door grote delen van het land te veroveren.

Een belangrijke reden voor het gesprek is voor China ook de „terroristische dreiging” van de extremistische Oeigoerse East Turkestan Islamic Movement (ETIM) in het westen van China. Wang vroeg aan de Taliban om hard op te treden tegen de ETIM en „andere terroristische groepen”, die vanuit Afghanistan opereren.

Dat China het diplomatieke gesprek aanknoopt met de Taliban, moet volgens de Amerikaanse politicoloog en Afghanistan-expert Barnett Rubin niet worden gezien als een steunbetuiging voor de terreurgroep. „China probeert zijn invloed aan te wenden om de Taliban ertoe te bewegen niet voor een militaire overwinning te gaan, maar om serieus te onderhandelen over een politiek akkoord”, zegt Rubin woensdag tegen The New York Times.

De Taliban hebben de afgelopen maand, na het veroveren van verschillende districten in Afghanistan, regelmatig diplomatieke ontmoetingen gehad met functionarissen van nabije landen, zoals in Iran, Rusland en Turkmenistan. De Afghaanse regering in Kabul heeft hier nog niet op gereageerd.