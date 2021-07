Buitenlandse journalist in China aangevallen na overstroming

Terwijl buitenlandse journalisten in China steeds meer onder druk staan, heeft de communistische jongerenorganisatie in de provincie Henan haar 1,6 miljoen volgers op het sociale medium Weibo opgeroepen de verblijfplaats te vinden van de BBC-correspondent. Hij wordt gehekeld om zijn berichtgeving over de overstromingen in het gebied, die tientallen mensen het leven hebben gekost. Een Duitse journalist werd door een menigte belaagd omdat hij voor zijn BBC-collega werd aangezien.