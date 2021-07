Björn Kuipers stopt na finale Johan Cruijff Schaal als scheidsrechter

Scheidsrechter Björn Kuipers fluit op 7 augustus zijn laatste wedstrijd. Na het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV neemt Kuipers afscheid als arbiter, zo maakte hij donderdag bekend in De Telegraaf. Kuipers zegt nog één keer in vol Nederlands stadion te willen staan; volgende week zal dat de Johan Cruijff Arena zijn.

De 48-jarige scheidsrechter floot deze zomer de EK-finale, waarin Italië in een strafschoppenreeks Engeland versloeg. Daarmee werd hij de eerste Nederlandse scheidsrechter ooit die de finale op een EK of WK leidde.

Tijdens het EK deze zomer zinspeelde Kuipers al op een afscheid als arbiter. Op een persconferentie na de finale stelde hij echter nog geen definitief besluit te hebben genomen. In De Telegraaf vertelt hij donderdag dat nu alsnog een keuze gemaakt heeft. „Het is mooi geweest. Ze zeggen weleens dat je op je hoogtepunt moet stoppen. En wat dat betreft, is er geen mooier moment dan dit”, doelt Kuipers op de EK-finale.

Kuipers maakte zijn scheidsrechtersdebuut in de Eredivisie in 2005. In de jaren daarna groeide hij uit tot arbiter van internationale allure: hij floot één Champions League-finale en twee keer de eindstrijd om de Europa League. Ook leidde hij vier keer de finale van de KNVB-beker. Naast scheidsrechter werkte Kuipers als supermarkteigenaar in het Twentse Oldenzaal. Hij weet nog niet hoe zijn carrière eruit gaat zien na zijn afscheid, mogelijk blijft hij achter de schermen actief in de (inter)nationale arbitrage.