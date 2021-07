15-jarige jongen doodgestoken in Rotterdam

Een 15-jarige jongen is donderdagmiddag doodgestoken in Rotterdam. Dat meldt de politie op Twitter. De recherche en forensische opsporingsdienst zijn begonnen met buurt-en sporenonderzoek. De toedracht van de steekpartij, die plaatsvond op de Goedenraadweg in de wijk Beverwaard in het zuidoosten van de stad, is nog onbekend. „Alle scenario’s staan open”, aldus de politie.

Volgens RTV Rijnmond is de jongen vergeefs gereanimeerd en overleed hij ter plekke aan zijn verwondingen. Het incident gebeurde donderdag rond 16.50 uur, meldt de lokale zender.

Dit bericht wordt later aangevuld.