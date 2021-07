ZZ Top-bassist Dusty Hill overleden op 72-jarige leeftijd

Dusty Hill, bassist van de Amerikaanse rockband ZZ Top, is woensdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band op haar sociale mediakanalen laten weten. Ze schrijven dat Hill in zijn huis in Houston in zijn slaap is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

ZZ Top werd in 1969 opgericht door Hill, zanger Billy Gibbons en drummer Frank Beard. In de jaren zeventig en tachtig groeide de band uit tot een bekende muziekgroep, mede vanwege de karakteristieke verschijning van de muzikanten, die lange baarden, zonnebrillen en hoeden droegen. In 2004 werd de band opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

De stijl van ZZ Top kenmerkte zich als een mix van blues en rock, met hits als Gimme All Your Lovin’ en Sharp Dressed Man. Begin jaren tachtig werd er steeds meer geëxperimenteerd met muziekstijlen, zoals vervormde zangstemmen en gitaarloops. Dat was terug te horen op het album Eliminator uit 1983, dat meer dan tien miljoen keer verkocht werd in de VS. ZZ Top produceerde in totaal vijftien studioalbums en trad nog steeds op.