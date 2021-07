Zorgpersoneel volledig gevaccineerd, toch besmet

Niet alleen ouderen en mensen met een zwakke afweer kunnen na een volledige vaccinatie nog Covid-19 oplopen, ook bij jonge gezonde mensen kan dat soms gebeuren. Mensen die dit overkomt, hebben minder neutraliserende antistoffen tegen het virus in hun bloed dan gevaccineerden die niet besmet raken.

Dat blijkt uit een Israëlische studie onder zorgpersoneel, die woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift NEJM verscheen. De doorgebroken infecties – bij 0,4 procent van al het gevaccineerde ziekenhuispersoneel – waren meestal mild of asymptomatisch.

Dat ook volledig ingeënte mensen besmet kunnen worden met het coronavirus en er ziek van worden, is bekend. Maar hoe vaak dat voorkomt in de praktijk, wie er alsnog ziek door kan worden en of gevaccineerden dan zelf besmettelijk zijn, is nog niet goed duidelijk. Het Israëlische onderzoek werpt daar iets meer licht op.

Bij bijna 1.500 van de 11.500 volledig gevaccineerde personeelsleden van het Sheba Medical Center in Israël werd begin dit jaar een pcr-test gedaan. Dat gebeurde als ze contact hadden gehad met een besmette persoon, als ze Covid-19-klachten hadden, of bij een steekproef elf dagen na de tweede prik. Van deze mensen bleken er 39 besmet met de destijds rondgaande Alfavariant – 2,6 procent van de getesten dus en 0,4 van het totaal.

Niet helemaal onschuldig

De gevolgen van de besmetting vielen over het algemeen mee. Twee derde had milde symptomen. Het vaakst meldden de zieken een verstopte neus, spierpijn, reuk- of smaakverlies en hoesten. Niemand hoefde te worden opgenomen in het ziekenhuis. Wel had 19 procent na zes weken nog symptomen, zoals vermoeidheid, hardnekkige hoest, spierpijn of reukverlies – volgens de auteurs een indicatie van langdurige covid.

Dit percentage komt overeen met wat we in het algemeen zien bij covidinfecties. „Het lijkt erop dat een vergelijkbaar percentage, zo’n 10 tot 20 procent van de geïnfecteerden, na Covid-19 restverschijnselen kan hebben, ook als ze heel milde ziekte hebben gehad”, zegt vaccinoloog Ben van der Zeijst van het LUMC.

Uit de Israëlische studie blijkt dat de hoeveelheid antilichamen in het bloed van een gevaccineerde een goede maat is voor de geboden bescherming. Waarom de één beter reageert op een prik dan een ander is niet goed bekend. „Dat kan te maken hebben met de genetische opmaak, of met de leefstijl”, zegt Van der Zeijst. „Stress verzwakt de afweer.”

De onderzoekers stelden ook vast dat driekwart van de ziek geworden deelnemers een groot aantal virusdeeltjes in hun luchtwegen hadden. Hoe de doorbraakinfecties voor andere virusvarianten uitpakken, zoals de besmettelijkere Deltavariant, of in situaties waar minder maatregelen gelden, moet nog blijken. Maar eerdere onderzoeken wijzen al uit dat ‘Delta’ makkelijker door de vaccinbescherming heen breekt dan ‘Alfa’.

