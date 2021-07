Raad van State zet streep door windmolens in Oss en Houten

En dat is drie. Eind vorige maand besloot de Raad van State al dat de uitbreiding van het windmolenpark in het Groningse Delfzijl voorlopig niet door kan gaan, omdat de regering eerst met nieuwe normen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast moet komen. Woensdagochtend zette de hoogste bestuursrechter van Nederland ook een streep door de plannen voor de aanleg van windparken in Houten en Oss.

In Oss en in Houten, aan het Amsterdam-Rijnkanaal, zijn plannen om vier windmolens van circa 150 tot 166 meter hoog te bouwen, voorlopig van de baan. Dit betekent niet dat de windmolens er nooit zullen komen, maar ze lopen zeker vertraging op. „Beide gemeenten kunnen nieuwe besluiten nemen om de windparken alsnog mogelijk te maken”, schrijft de Raad van State.

Buurgemeenten vrezen voor veel geluidsoverlast van de windmolens

In Houten – waar de procedure is aangespannen door buurgemeenten Wijk bij Duurstede en Culemborg die vrezen voor veel geluidsoverlast - bleek de omgevingsvergunning die het gemeentebestuur had afgegeven, niet in orde. Een woordvoerder van de actiegroep reageert verheugd tegen dagblad AD: „De vlag hangt uit, bij ons is het feest. Wie kan dat zeggen? Dat je als burger ook eens kunt winnen van de overheid.” Het gemeentebestuur had de beoordeling van de aanvraag getoetst aan landelijke (windturbine)normen terwijl dit sinds de uitspraak van vorige maand niet meer mag.

Deze uitspraak houdt verband met het zogenoemde Nevele-arrest van 2020. Toen oordeelde het Hof van Justitie in Luxemburg dat voor de aanleg van een windpark in het Belgische Nevele een milieu-oordeel noodzakelijk is. Deze uitspraak is ook in Nederland van kracht.

In de uitspraak van vorige maand bood de Raad van State aan windturbineparkbouwers nog een soort van uitweggetje. Zo kan een gemeenteraad in een bestemmingsplan met eigen normen komen, mits die goed uitlegt waarom deze normen van toepassing zijn. Dit is precies wat ze in Oss hebben geprobeerd. Het probleem daar: het ingediende bestemmingsplan strookte niet met de provinciale regels, volgens de Raad van State.

Zo mogen de windturbines voor „ten hoogste” 25 jaar op die plek worden gebruikt en moeten die daarna worden verwijderd. Ook moet dit financieel vergoed worden, stelt de Raad van State in zijn uitspraak. „De gemeenteraad van Oss had deze voorwaarde moeten opnemen in het bestemmingsplan”, schrijft de Raad van State, „maar heeft dat niet gedaan”.

De kans is groot dat de komende tijd andere windmolenparken ook vertraging zullen oplopen door de uitspraak van de Raad van State van vorige maand. Vertragingen kunnen gevolgen hebben voor de subsidies van deze parken. Vaak betaalt de (lokale) overheid mee, maar dan moeten de windturbines wel op de afgesproken datum worden afgeleverd.