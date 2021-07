Mijn man en ik winkelen in het centrum van Zutphen en zien daar voor hem een mooi overhemd hangen.

De verkoopadviseur prijst de stof aan: die is soepel en zacht en wordt tegenwoordig heel veel gebruikt. Mijn man verdwijnt in het pashokje.

De verkoper vervolgt tegenover mij zijn verhaal: het overhemd is ook nog eens zeer vrouwvriendelijk, laat hij weten. Het hoeft namelijk niet te worden gestreken.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl