Voor een dichte deur in de teststraat: ‘Je bent de dertigste al vandaag’

De dag voor hij op vakantie gaat naar Keulen, staat Colin Coule (27) uit het Overijsselse Steenwijk voor de deur van een woonhuis in het nabijgelegen (Friese) Wolvega. Volgens Testenvoorjereis.nl, de overheidssite waarop je een afspraak voor een gratis coronatest kunt maken voor je naar het buitenland reist, moet hij hier zijn. Op een briefje op het raam staat dat de testlocatie dicht is.

De buurman staat zijn tuin te snoeien. „Kom je voor een test?”, vraagt hij. Coule antwoordt bevestigend. „Je bent al de dertigste vandaag”, zegt de buurman.

De voorbije weken kreeg het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor Testenvoorjereis.nl, veel klachten binnen over een aantal commerciële testbureaus dat verbonden is aan de website. Vooral de klachten over Lead Healthcare vallen op, het testbedrijf waarbij Coule een testafspraak had gemaakt. Op de site van het bedrijf staat dat het ruim honderd testlocaties heeft door het hele land. Mensen die er een test willen laten doen, zeggen regelmatig voor een dichte deur te staan. Naast Wolvega was dat onder meer het geval in Enschede, Zwolle en Losser, blijkt uit berichtgeving van regionale media.

Luis van Heemstra (25) uit Delft kon wel een test krijgen bij Lead Healthcare. Hij moest alleen lang op zijn testuitslag wachten. „Ik heb me op een woensdag laten testen en kreeg zaterdag pas de uitslag”, zegt Van Heemstra. Gelukkig kon hij zich bij aankomst in België laten testen.

Er zijn meer mensen die klagen, bij het ministerie en op sociale media, over testuitslagen die te laat of helemaal niet binnenkomen. Die klachten gaan niet alleen over Lead Healthcare. Volgens Testenvoorjereis.nl ontvang je je testuitslag binnen 24 uur na afname van de test, het lijkt er dus op dat deze termijn regelmatig overschreden wordt door testbedrijven.

In allerijl een test doen

Erg spannend, als je op het punt staat op vakantie te gaan, zo ervoer Anne Holleman (22) uit Leiden. „Ik zou op een zaterdagochtend vertrekken naar Parijs en de donderdagmiddag daarvoor liet ik een test doen. Vrijdagavond had ik nog geen uitslag. Toen heb ik naar Testenvoorjereis.nl gebeld en heeft een medewerker een afspraak voor me gemaakt voor een sneltest bij een testbureau in de buurt van Schiphol. Het was nog maar een uur open, dus ik moest er in allerijl heen. Heel stressvol.”

Vorige week stelde D66-Kamerlid Jan Paternotte Kamervragen over Testenvoorjereis.nl. Eén van de vragen is of het klopt dat sommige commerciële testaanbieders klanten adviseren een betaalde test te laten doen als ze sneller de uitslag willen. Daarover kreeg hij berichten van gedupeerden. Ook bij het ministerie zijn hierover klachten binnengekomen, zegt een woordvoerder.

Vorige week heeft het ministerie een brief gestuurd naar alle testbureaus die zijn aangesloten bij Testenvoorjereis.nl, zegt de woordvoerder. Daarin worden ze gemaand zich aan de afspraken te houden. Ook onderzoekt het ministerie de klachten over Lead Healthcare, dat woensdag niet bereikbaar was voor commentaar. Volgens de woordvoerder van het ministerie geeft het bedrijf aan dat de problemen deels te wijten zijn aan een franchiseconstructie.

