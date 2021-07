Van schuifdaken tot zonnedaken: voormalige Inalfa-fabriek in Venray vindt nieuwe bestemming

Er zullen maar weinig Nederlanders zijn die het weten, maar wie de afgelopen decennia in een auto stapte, had een grote kans onder een dakraam te zitten dat in Venray was gemaakt. Bij Inalfa, om precies te zijn, het favoriete adres van autofabrikanten die schuifdaken zochten.

Over een paar jaar is dat verleden tijd, de productie van Inalfa verdwijnt naar Polen, bleek afgelopen januari. Daar kan goedkoper worden geproduceerd. Maar dan zitten autobestuurders misschien alsnog onder een heel ander, high-tech dak uit de Noord-Limburgse plaats.

De Helmondse zonneauto-start-up Lightyear begint vanaf 2022 met de productie van zonnedaken in Venray. Dat doet het bedrijf (200 werknemers) met enkele tientallen personeelsleden in de voormalige fabriek van Inalfa. Begin 2021 maakte toeleverancier Inalfa, tien jaar geleden overgenomen door het Chinese BHAP, bekend de Limburgse fabriek – de bakermat van het concern – te sluiten. Daardoor verliezen 200 werknemers hun baan. In totaal werken bij Inalfa wereldwijd 6.000 mensen.

Lightyear zoekt juist naar ruimte in Nederland om uit te breiden. Het bedrijf, dat voortkomt uit een studentenproject van de TU Eindhoven en onder meer gefinancierd wordt door familieconcern SHV, is snel aan het groeien op basis van een simpel idee: als de zon de hele dag op je autodak staat te branden – dan kan je daar misschien wel iets meer mee dan er af en toe van genieten door het dakraam open te schuiven.

De laatste maanden zet Lightyear grote stappen naar grootschalige productie van auto’s met zonnecellen op het dak. Vanaf 2022 laat het bij autofabriek Valmet Automotive in Finland auto’s assembleren. En nu is dus ook een eigen zonnedakproductielocatie gekozen. Lightyear gaat ruimtes huren van Inalfa, waar speciale zonnedaken gemaakt zullen worden. „We gebruiken zonnecellen die bijvoorbeeld dubbel gekromd zijn”, zegt directeur Lex Hoefsloot. Het dak van een auto is immers bol.

Klimaatkamers en trilbanken

Lightyear heeft naar eigen zeggen een aantal locaties overwogen, maar Venray bleek al snel erg geschikt. Bij Inalfa is volgens Hoefsloot ruimte, het ligt in de buurt van Helmond en – cruciaal – er staat veel apparatuur om daken te testen. Klimaatkamers, trilbanken: dat heeft Lightyear ook nodig om z’n eigen zonnedaken te testen.

Het bedrijf is naar eigen zeggen ook aan het kijken of het een deel van het personeel van Inalfa kan overnemen. „Er loopt veel gekwalificeerd personeel rond. Het gaat wel om een iets ander product, maar we zijn het aan het onderzoeken.” Hoefsloot benadrukt dat het de bedoeling is de productie de komende jaren op te voeren, waardoor er mogelijk nog meer werkgelegenheid ontstaat.

Lees ook: Finnen, en niet VDL Nedcar, gaan auto’s Lightyear bouwen

Het nieuws over de komst van Lightyear is een opsteker voor Venray. Het vertrek van Inalfa’s productie – het hoofdkantoor blijft wel – kwam begin dit jaar hard aan, als een „schok” in Venray, aldus economiewethouder Jan Jenneskens (D66).

De schuifdakproducent gold als de economische trots van de gemeente. In de jaren vijftig verhuisde het van oorsprong Utrechtse Inalfa – toen nog breinaalden- en gordijnroedenproducent – naar Venray, gestimuleerd door overheidsubsidies om te verhuizen naar regio’s met weinig bedrijvigheid. Samen met printerfabrikant Xerox speelde Inalfa (afkorting van Industrie voor Aluminium Fabrikaten) een grote rol in de economische ontwikkeling van de Peelstreek. „Veel mensen waren er al erg lang in dienst”, aldus Jenneskens.

Dat Lightyear nu op de locatie van Inalfa hypermoderne daken gaat bouwen, komt als een positieve plottwist voor de wethouder. Venray wil volgens Jenneskens al langer de economie, die sterk leunt op de nabijheid van logistiekstad Venlo, diversifiëren, en het vertrek van Inalfa droeg daar niet aan bij. „Bovendien straalt het feit dat Lightyear hier hoogwaardige dingen gaat ontwikkelen ook positief af op Venray.” Vakbond FNV wacht meer details af, maar Hans Wijers, bestuurder bij FNV metaal, laat wel weten dat het „heel mooi” zou zijn als Lightyear Inalfa-personeel zou overnemen.

Jaloezie

Dat Lightyear onverwachts neerstrijkt in Noord-Limburg zal verderop in de provincie met enige jaloezie worden gevolgd. De afgelopen maanden werd er veel gespeculeerd over de autoproductie bij autofabriek VDL Nedcar, in het Zuid-Limburgse Born. Die fabriek zit om opdrachtgevers verlegen, er staan duizenden banen op het spel in een krimpgebied, en de match met Lightyear leek voor de buitenstaander perfect. Toch koos Lightyear eerder in juli voor Valmet in Finland, tot verrassing van velen: daar hadden ze volgens het bedrijf meer ervaring met elektrische auto’s.

Waarom telt het nabijheidsargument bij de keuze voor Venray wel? Directeur Hoefsloot: „Bij zonnepanelen hebben we de ervaring zelf aan boord, we zochten puur een locatie. Dat is totaal iets anders dan voor autoproductie. Daar heb je echt een partner voor nodig.”