Tranen na tijdritmedailles met lange voorgeschiedenis

Er vloeiden woensdag weer Nederlandse tranen op de Fuji Speedway in Japan, decor van de wielerwedstrijden deze Spelen. Maar na de pech van afgelopen weekend waren het dit keer tranen van geluk.

Bij Annemiek van Vleuten, die goud won bij de tijdrit voor vrouwen, welden de tranen op na een oerkreet. „Mam!”, riep ze naar de camera, waarna ze wees naar haar oorbellen, ooit gekregen van haar overleden vader. Van Vleuten droeg de oorbellen ook toen ze aan kop van de wedstrijd in Rio de Janeiro reed, vijf jaar geleden. Daar ging ze hard onderuit – weg olympische medaille. De oorbellen brachten geen geluk, vond Van Vleuten.

In de jaren erna won Van Vleuten verschillende wereldtitels, steeds met haar oorbellen in. Zondag moest de bekroning volgen: het goud in de wegwedstrijd. Maar door miscommunicatie ging het helemaal mis. Van Vleuten kwam juichend over de streep, dacht dat ze gewonnen had. Ze wist niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer al was gefinisht. „Sorry”, zei ze na afloop met gebroken stem tegen het AD. „Maar ik had hier goud kunnen winnen in deze vorm.”

Annemiek van Vleuten met haar gouden medaille na afloop van de individuele tijdrit. Foto Koen van Weel/ ANP

Woensdag liet Van Vleuten tijdens de tijdrit zien hoe goed die vorm was. Op het glooiende circuit van ruim 22 kilometer reed ze het hele veld op een minuut. „Het verhaal is nu rond”, zei Van Vleuten na afloop tegen de NOS, terwijl ze even naar de hemel keek.

Rentree Dumoulin

Een paar uur later staat ook Tom Dumoulin met vochtige ogen bij de finish. Hij is zojuist tweede geworden bij de tijdrit voor de mannen, achter de ongenaakbare Primoz Roglic.

Zijn zilveren medaille is de grootste Nederlandse verrassing tot nu toe deze Spelen. In januari kondigde Dumoulin nog aan te stoppen met wielrennen, alle plezier in de sport was hij kwijt. Vier maanden later kondigde hij zijn rentree aan; het was toch weer gaan kriebelen. Vooral de Olympische Spelen trokken hem. Dumoulin wilde als klein jongetje geen Tour de France rijden, of de regenboogtrui bemachtigen, maar olympisch goud winnen.

Vijf jaar geleden was hij al dichtbij, toen hij zilver won op de tijdrit in Rio. Die plak heeft hij nu geprolongeerd, maar het zal voor Dumoulin anders aanvoelen. Toen was hij in topvorm, en doorkruiste een polsbreuk zijn gouden ambities. Nu kwam hij van heel ver, en hoewel hij zich goed voelde, had ook hij niet echt rekening gehouden met een nieuwe medaille.

Vandaar de tranen, zei Dumoulin na de ceremonie tegen de NOS, met de zilveren medaille om zijn nek. „Ik ben trots, blij. Ik wist niet of het mogelijk was, maar dit was mijn doel.”