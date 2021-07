We reden naar het oosten. Autoradio aan. Bij Radio Olympia op Radio 1 werd een verslaggever geïnterviewd door een verslaggever, als groot liefhebber van dat genre draaide ik het geluid even wat harder. Ik weet niet meer of het Toine of Tom was, dat doet er ook niet toe, in mijn hoofd zijn ze allang één grote olympische sportverslaggever.

Van de verslaggever die ze spraken, ben ik helaas de naam vergeten. De verslaggever zat op een hotelkamer in Tokio, waar hij van de Japanners niet af mocht. Hij schetste in een paar zinnen zijn afschuwelijke situatie.

„Het is hier in Tokio verschrikkelijk. We mogen er niet uit. Ik ben echt heel erg eenzaam. Af en toe wordt er op de deur geklopt, dan wil een Japanner bloed afnemen. Dat wil ik echt niet.”

Bij Radio Olympia in Hilversum brachten ze het gesprek terug tot de essentie: sport.

„Maar goed, de Leeuwinnen…”

De Leeuwinnen moesten tegen de Chinezen. Wat mist hij meer dan wij?

Weinig.

„Miedema staat niet in de basis.”

„Maar jij gaat zo gewoon verslag doen van het voetballen, toch?”

„Vanaf de televisie, ja. Ik heb er echt zin in. Dan heb ik wat te doen, ik hoop dat ze me met rust laten, zo kom ik de dag wel door.”

Wie was deze man?

Was hij soms besmet met corona?

Zaten er meer journalisten opgesloten?

De rest van de dag zat ik met de onbekende verslaggever in mijn hoofd. Met een microfoon op een stoel voor zijn televisie in een hotelkamer in Japan, terwijl er ieder moment op de deur kon worden gebonsd door Japanners. Het kon de roomservice zijn, maar het kon ook dat ze tegen zijn zin bloed wilden afnemen. Had hij zijn deur gebarricadeerd?

Hoe liep dit af?

Ik informeerde bij sportjournalisten die ik van de radio kende, ze hadden geen idee waar ik me druk over maakte. Zonder uitzondering waren ze vooral blij dat ze zelf niet in Tokio waren. Van wat ze hoorden, was het alleen maar hard werken, in bubbels zitten en met een busje van het hotel naar het stadion en terug.

„Af en toe komen ze stiekem samen op het parkeerterrein tussen de flats.”

Eentje voegde eraan toe: „Alleen Erben Wennemars heeft het naar zijn zin.”

De hel in twee zinnen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.