Tegenvaller in Panama slaat gat in winst Vopak

Een afboeking van bijna 70 miljoen euro op de activiteiten in Panama hebben een fors gat geslagen in de kwartaalwinst van tankopslagbedrijf Vopak. Het bedrijf maakte woensdag bekend dat de afwaardering een gevolg is van „de verslechterende zakelijke omgeving” in het Centraal-Amerikaanse land. Dat heeft een lagere bezettingsgraad van de opslagtanks tot gevolg.

Naast deze incidentele tegenvaller staat volgens het concern de winst vooral onder druk als gevolg van de coronapandemie. Het aandeel Vopak daalde in de loop van woensdagochtend met wel 8 procent.

Het operationele resultaat (voor betaling van rente en belasting) daalde in het tweede kwartaal 4 procent tot 124,6 miljoen euro. De omzet steeg met 3,6 procent tot 303 miljoen euro. Mede door de afboeking in Panama resteerde van de nettowinst in het tweede kwartaal slechts 6,4 miljoen euro.

„De coronapandemie beïnvloedt onze resultaten door verstoringen in de vraag naar en het aanbod van producten”, stelt bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra in een toelichting. Ondanks „de zwakke markten” noemt Hoekstra de financiële prestaties goed, onder meer dankzij kostenbeheersing.

Mindere marktomstandigheden

Door de mindere marktomstandigheden daalde de bezettingsgraad bij Vopak licht. In het tweede kwartaal waren de opslagtanks gemiddeld voor 88 procent gevuld, tegen 90 procent een jaar eerder. Toch wist het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld de gevolgen te beperken: over de eerste zes maanden lag de bezettingsgraad op 88 procent, even hoog als in 2020. In 2019 was gemiddeld 84 procent van de tanks gevuld.

Ondanks de coronacrisis benadrukt Vopak dat het vasthoudt aan zijn groeistrategie. Onderdeel daarvan zijn jaarlijkse investeringen van 30 tot 50 miljoen euro in digitale infrastructuur. Naar verwachting lopen de investeringen in de opslag van olie terug, terwijl die voor gas en duurzame energie gaan toenemen.