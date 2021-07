Spoedcollege van Wennemars

Erben Wennemars dook op, ineens, uit de rug. Hij droeg een oranje petje met het logo van Team NL en korte sportkleding. Op zijn benen zaten stoppels. Hij was in Tokio als NOS-verslaggever. Had niet veel om het lijf hoor. Beetje filmpjes maken, een paar keer inbellen met Hilversum. Mensen enthousiasmeren kon je aan hem overlaten.

We spraken over hardlopende journalisten. Wennemars siste en hoonde. Wat hij bedoelde was moeilijk te peilen, maar hij deed graag een duit in het zakje: die ochtend was hij zeven keer de trappen van zijn hotel op gesprint, tot de twaalfde verdieping. Dat was een prima training.

Ik zag hem weer bij het boogschieten. Er zat een statief overdwars in zijn rugzak, zijn telefoon hield hij in de aanslag. Hij legde uit hoe Zuid-Koreanen konden bezwijken onder druk. Hij kon het weten, had nog tegen ze geschaatst.

De wedstrijd naderde de ontknoping. „En nu moet je een tien maken”, riep Wennemars iets te hard. Tussen twee pijlen in gaf hij een spoedcollege over de puntentelling. Het werd er niet duidelijker op, wel spannender. Nederland won zilver. Wennemars vond het fantastisch.

Twee dagen later, bij de finish van de triatlon, zag hij Rachel Klamer per rolstoel afgevoerd worden. Dat was hem ook overkomen, bij zijn debuut op de marathon in 2010. Hij keek ondeugend over zijn schouder. „Dat gebeurt alleen de grootste sporthelden.”