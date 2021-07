Slipknot-drummer Joey Jordison op 46-jarige leeftijd overleden

Joey Jordison, mede-oprichter en drummer van Slipknot, is maandag op 46-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Jordison speelde tussen 1995 en 2013 in de Amerikaanse nu-metalband, waarmee hij over de hele wereld optrad.

Jordison, geboren in Des Moines in de Amerikaanse staat Iowa, begon met drummen op achtjarige leeftijd. Hij had op zijn twintigste in diverse metalbands gespeeld toen hij besloot om samen met percussionist Shawn Crahan, bassist Paul Gray en zanger Anders Colsefini de band Slipknot op te richten. Slipknot werd bekend door de imposante liveshows: de in totaal negen bandleden droegen maskers en donkere outfits en produceerden een groots geluid. Jordison zelf droeg een wit masker met zwarte vegen en een gouden doornenkroon.

Neurologische aandoening

In 2013 stopte Jordison vanwege gezondheidsproblemen met drummen in de band. Volgens muziektijdschrift Rolling Stone stelde hij in 2016 dat de band hem had ontslagen, omdat ze dachten dat Jordison kampte met een drugsverslaving. Jordison had echter een neurologische aandoening, waardoor hij het gevoel in zijn benen verloor en niet meer in staat was om op te treden. Na een revalidatieperiode speelde de drummer nog in meerdere metalbands. Voor de laatste, Sinsaenum, werkte hij mee aan twee albums en was hij tot zijn overlijden actief.

De familie schrijft in de verklaring dat de dood van Jordison hen achterlaat „met lege harten en gevoelens van rouw die niet onder woorden te brengen zijn”. Slipknot heeft op zijn socialemedia-accounts een zwart vierkant geplaatst als teken van rouw. Zijn huidige bandleden bij Sinsaenum schrijven op Instagram „verslagen” te zijn: „we houden voor altijd van je, broer”.