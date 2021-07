Rechter: kosten ivf-behandeling ook voor homostel aftrekbaar

Homostellen die een kind krijgen via een ivf-behandeling zouden de kosten die ze daarvoor maken, moeten kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat kan nu niet, terwijl onvruchtbare vrouwen die mogelijkheid wel hebben. Daardoor is sprake van discriminatie, oordeelde de rechtbank in Arnhem woensdag.

De zaak was aangespannen door een homoseksueel stel uit Gelderland. De twee mannen waren voor een ivf-behandeling van een draagmoeder naar de Verenigde Staten gegaan. Eén van hen voerde de kosten van die behandeling in bij zijn aangifte inkomstenbelasting. Het is mogelijk om een ivf-behandeling af te trekken van het inkomen uit werk of een woning, als er sprake is van een medische indicatie, zoals onvruchtbaarheid. Daar was in dit geval geen sprake van, vond de Belastingdienst en die weigerde de aftrekpost. Het stel stapte vervolgens naar de rechter.

Omdat de man niet onvruchtbaar is, ontbreekt een medische indicatie. Daarin is de rechter het met de Belastingdienst mee eens. Maar het leidt volgens de rechtbank wel tot een „ontoelaatbaar” verschil in behandeling tussen het homoseksuele stel ten opzichte van andere stellen en vrouwen die door onvruchtbaarheid geen kind op natuurlijke wijze kunnen krijgen. Zij mogen de kosten wel in aftrek brengen. Volgens de rechter zijn er geen redenen aan te wijzen om het verschil in behandeling te rechtvaardigen.

In de uitspraak zegt de rechter dat de politiek opnieuw naar de wet moet kijken om een oplossing te bieden voor de ongelijke behandeling. Omdat het nu niet zo is vastgelegd, kan de rechter niet beslissen dat de kosten van de ivf-behandeling voor aftrek in aanmerking komt.