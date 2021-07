PSV wint ook bij Galatasaray in voorronde Champions League

PSV heeft het uitduel met Galatasaray in de derde voorronde van de Champions League gewonnen met 2-1. Noni Madueke en Marco van Ginkel hadden PSV op voorsprong gezet, Mbaye Diagne deed tien minuten voor tijd iets terug. In de volgende voorronde op weg naar de groepsfase wacht het Schotse Celtic of het Deense Midtjylland FC.

PSV begon zonder echte zorgen aan het duel in Istanbul, want de heenwedstrijd in Eindhoven was met 5-1 gewonnen. In Turkije was de ploeg van Roger Schmidt opnieuw de bovenliggende partij. Acht minuten voor rust werd dat overwicht omgezet in een doelpunt. De in Eindhoven opzichtig blunderende Galatasaray-doelman Fernando Muslera stompte de bal na een hoekschap in de voeten van Noni Madueke. Die haalde van buiten het zestienmetergebied hard uit en via het been van een verdediger ging de bal tegen de touwen.

Bij Galatasaray, dat woensdag de komst van Oranje-linksback Patrick van Aanholt bekendmaakte, viel Ryan Babel in de rust in. Hij kon niet voorkomen dat PSV de voorsprong via Van Ginkel verdubbelde. De aanvoerder schoot na een voorzet van Mario Götze in de korte hoek raak. Smet op de wedstrijd was de rode kaart voor PSV-verdediger Olivier Boscagli. Hij mocht een kwartier voor tijd na zijn tweede gele kaart naar de kleedkamer vertrekken. Tegen tien man maakte Mbaye Diagne van dichtbij de Turkse treffer.

Nog twee rondes scheiden PSV nu van de groepsfase van de Champions League. Ajax is daarvoor als kampioen al geplaatst. PSV deed in het seizoen 2018-2019 voor het laatst mee in het hoofdtoernooi van de Champions League. Toen werd de Eindhovense club ingedeeld in een poule met FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur.