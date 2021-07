Ondanks olympische successen nog coronachagrijn in TeamNL

Acht medailles medailles op één dag, vier op de roeibaan. Het moet een enorme opluchting zijn voor TeamNL, want aan het begin van de eerste week van de Spelen ontvouwde zich voor Nederland een onheilspellend scenario.

Een handvol gemiste medailles vormde niet de reden dat chef de mission Pieter van den Hoogenband en technisch directeur van NOC-NSF Maurits Hendriks, zich genoodzaakt voelden een persconferentie te beleggen. Door een onevenredig groot aantal coronabesmettingen, vooral onder passagiers op een zaterdagse KLM-vlucht, ligt hun ploeg onder een vergrootglas in olympisch Tokio.

Dat scenario kan voor niemand als een verrassing komen; het was bekend dat tienduizenden mensen uit meer dan tweehonderd landen midden in een pandemie naar Tokio zouden reizen. Hoe klein het aantal olympische besmettingen relatief ook is, de bubbel van Tokio is geen vacuüm. En feit is dat de stad dinsdag 2.848 besmettingen telde, duizend meer dan vorige week.

Hoe veilig was de ‘olympische’ KLM-vlucht?

Waarom juist de Nederlandse olympiërs, samen met de ploeg van Tsjechië, eruit springen in Tokio is vooralsnog een raadsel. Ergens zat de bron. Misschien wordt nog eens blootgelegd of TeamNL fouten heeft gemaakt. Hendriks meent dat lang niet vaststaat dat vlucht KL861 de besmettingbron was. Hij suggereerde nadrukkelijk dat besmettingen kunnen zijn opgelopen na aankomst in Tokio, mogelijk „door de lokale bevolking”. Misschien rekenden de sporters er op dat vaccinatie volledige bescherming biedt tegen besmetting.

Ondertussen worden sporters met een mondkapje van TeamNL met argwaan bekeken in Tokio. Een Nederlandse roeister ondervond dat aan den lijve toen zij door een Australische coach werd toegeschreeuwd te verdwijnen uit een botenhuis. De roeiploeg in Tokio is letterlijk buiten de olympische maatschappij geplaatst. Niet gewenst in bussen. Of in de eetzaal. Je kunt het de tegenstander nauwelijks kwalijk nemen. Topsport tijdens een pandemie. De medailles die de Nederlandse roei-équipe woensdag behaalden getuigen van een enorme weerbaarheid.

Anti-Japans, extremist en verrader -zo werd deze activist in Tokio genoemd

Maar het blijft opmerkelijk dat technisch directeur Hendriks dinsdag zijn woede richtte op de organisatie in Tokio, die de met Covid-19 besmette Nederlanders tien dagen in een quarantainehotel laat verblijven. Volgens hem gebeurde dat onder zeer ondermaatse leefomstandigheden. Die verbeterde snel na zijn oproep door ingrijpen van de organisatie. Maar de gedachte bleef hangen dat de Nederlandse olympische ploeg liever de aandacht afleidde van een mogelijke eigen rol bij de besmettingen.

Dat er chagrijn over de Nederlandse ploeg is neergedaald mag geen verwondering wekken. Of het terecht is of niet, angst voor nieuwe besmettingen heeft consequenties. Topprestaties vereisen volledige focus.

Niemand weet dat beter dan de chef de mission, drievoudig olympisch kampioen zwemmen. Stress om de voortdurende testen, vrees voor een klop op de deur – wie is de volgende? – leiden af van hun core business: voorbereiden op hun beste prestatie ooit.

Van den Hoogenband bezwoer dat zij professioneel genoeg zijn om zich te concentreren op sport. Hij noemde ze „zeer strijdbaar” en „een ploeg die valt en opstaat”. Het klonk als een peptalk; de baas van TeamNL moest optimisme uitstralen.

Feit is dat geen chef de mission eerder is geconfronteerd met zo’n situatie. Een verkeerde schaatswissel of een weggestuurde turner – het verbleekt bij wat hij voor zijn kiezen krijgt. Het zegt vooral veel over Tokio 2020, in de zomer van 2021.

Het is veel te vroeg om conclusies te trekken over deze Olympische Spelen, over prestaties of over de coronabesmettingen. Na de successen van vandaag zullen meer Nederlandse sporters zichzelf huldigen als olympisch kampioen. Anderen zullen medailles op een haar na missen. Dat is wat olympische sport tot het paradijs maakt voor de winnaar, en tot een tijdelijke hel voor de verliezer. Maar de vrees is dat het coronavirus de komende twaalf dagen net zo vaak het onderwerp van gesprek zal zijn als de medailles – en over het besluit om Spelen te houden tijdens een pandemie.

Olympische Spelen pagina 2-3, E9-11