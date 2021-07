Omwonenden maken miljoen vrij voor onderzoek milieuschade Tata Steel

Een groep van tien anonieme omwonenden heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een onafhankelijk onderzoek naar de uitstoot van Tata Steel in het water en lucht. De bedoeling is om door middel van drones en onderwaterrobots de lucht- en waterkwaliteit in de omgeving te meten, om erachter te komen welke stoffen de IJmuidense staalfabriek loost.

De initiatiefnemers hopen daar op korte termijn een buitenlands ingenieursbureau voor te strikken. Er is haast geboden met het onderzoek: voor 9 september moeten de resultaten er volgens de belangengroepen zijn, dan debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel.

Lees ook: Hoe de relatie tussen Tata en omwoners drastisch veranderde: van trots naar afschuw

„Het is enorm lastig om binnen een maand een onderzoek naar de bron af te ronden”, reageert Antoinette Verbrugge, voorzitter van stichting Frisse Wind, een van de lokale instanties die zich achter het initiatief hebben geschaard. „Daarom hopen we dat de Tweede Kamer het debat verplaatst tot na 9 september. Dan kunnen de parlementariërs de onderzoeksresultaten meenemen.”

Het onderzoek is volgens Verbrugge hard nodig, omdat de omwonenden het vertrouwen in de GGD, het RIVM en het provinciebestuur hebben verloren. „Ze weigeren een onderzoek te doen naar de bron. Daarom pakken we dit zelf op.”

Tata Steel heeft al langer de woede van de omgeving op de hals gehaald, omdat omwonenden in Wijk aan Zee en Beverwijk zich zorgen maken over de gezondheidsschade door toedoen van de de fabriek. Begin deze maand onthulde het Noordhollands Dagblad dat de naam Tata Steel uit een rapport naar de mogelijke oorzaak van een hoger percentage kankergevallen in de regio moest worden gehaald op instigatie van GGD-directeur Bert van de Velden. „Dat was één van de druppels”, aldus Verbrugge.