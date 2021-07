Nóg meer winst: Big Tech afgelopen kwartaal overtreft toch weer alle verwachtingen

Googles moederbedrijf Alphabet zag de verkoop met ruim 60 procent toenemen. De nettowinst van softwaremaker Microsoft groeide met bijna de helft. En ook Apple verraste alle financieel analisten. De winst per aandeel van de iPhone- en Mac-maker viel maar liefst 30 procent hoger uit dan op de aandelenmarkt werd verwacht.

Het wordt eentonig, maar ook voor de periode van april tot juni – het tweede kwartaal – lijkt de winst van de Amerikaanse Big Tech-sector haast oneindig.

De drie Amerikaanse bedrijven hebben in drie maanden tijd 56,8 miljard dollar (48 miljard euro) aan winst geboekt. En dat is, becijferden Amerikaanse media, bijna tweemaal zoveel als een jaar geleden, toen de gevolgen van de coronapandemie geleidelijk aan duidelijk werden.

Alphabet, moederbedrijf van onder meer Google en YouTube, zag vooral de verkoop van de advertenties flink toenemen. Ook leveren zakelijke diensten zoals Google Drive meer op.

Alphabets omzet kwam in het tweede kwartaal uit op 61,9 miljard dollar, bijna tweederde meer dan in 2020. Het grootste deel is afkomstig van de inkomsten uit advertenties, ruim 50 miljard dollar. Diensten, zoals Gmail en Google Drive, leverden met 6,6 miljard dollar ruim een kwart meer omzet op.

Ondanks verlies op de clouddiensten, door de grote investeringen, boekte Alphabet een nettowinst van 18,5 miljard dollar, tegen 7 miljard dollar een jaar geleden. De koers van het aandeel steeg nadat de resultaten dinsdag bekend geworden waren met 3 procent naar 2.638 dollar. De beurswaarde van Alphabet nam sinds begin dit jaar met de helft toe.

Personal computers

Microsoft realiseerde in drie maanden tijd een omzetgroei van 20 procent: 46,2 miljard dollar. De groei bij de divisie ‘personal computers’ was met 9 procent bescheiden. Dat is vooral het gevolg van het chipstekort: daardoor nam de verkoop van computers met software van Microsoft erop minder snel toe. Ook speelt mee dat de resultaten zijn vergeleken met het voorjaar van 2020. Toen, aan het begin van de coronapandemie, kochten veel mensen een nieuwe computer omdat zij (meer) thuis moesten gaan werken.

Microsofts kwartaalwinst kwam uit op 16,5 miljard dollar, 47 procent meer dan in 2020. Voor het hele boekjaar, dat bij de softwareproducent uit de staat Washington loopt tot 1 juli, kwam de omzet uit op 168 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 61,3 miljard dollar. Maar beleggers leken hier niet erg van onder de indruk. De koers van het aandeel daalde na de bekendmaking van de cijfers met 2,9 procent.

Nieuwe iPhone

Bij Apple stegen de verkoopcijfers van de iPhone voor het derde achtereenvolgende kwartaal met dubbele cijfers.

De afgelopen drie maanden boekte het concern uit de Californische plaats Cupertino een nettowinst van 21,7 miljard dollar. Dat is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Per aandeel is dat goed voor 1,30 dollar en analisten gingen uit van 1,01 dollar per aandeel. De omzet steeg met ruim een derde tot 81 miljard.

Iets minder dan de helft van die omzet is afkomstig van iPhones. Mede door de komst van de iPhone 12 in de herfst vorig jaar steeg de omzet van iPhones met bijna 50 procent tot 40 miljard dollar.

Bestuursvoorzitter Tim Cook van Apple probeerde al te hoge verwachtingen voor de rest van het jaar tegenover analisten te temperen. De verspreiding van de Deltavariant van het coronavirus zorgt volgens hem voor de nodige onzekerheid. „De weg naar herstel zal bochtig zijn.” Apple verwacht dit jaar wel een omzetgroei van 1 procent, maar het is nog onduidelijk of er voor de productie van iPhones en iPads te weinig onderdelen voorhanden zullen zijn.