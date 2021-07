Nieuwe richtlijnen Engelse voetbalbond FA voor koppen

De Engelse voetbalbond FA heeft woensdag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het koppen in het voetbal. Opvallendste aanbeveling is dat spelers in een trainingsweek nog maar maximaal tien kopballen zouden moeten uitvoeren. De bond wil met de nieuwe richtlijnen de kans op hersenbeschadiging verminderen.

Volgens de FA zijn de richtlijnen in eerste instantie gericht op kopballen met „een hoge impact”. Het gaat dan om een kopbal na een lange pass, over meer dan 35 meter, of na een voorzet, hoekschop of vrije trap. De nieuwe richtlijnen gelden voor alle niveaus van het Engelse voetbal, dus ook voor de Premier League.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Glasgow in 2019 bleek dat oud-voetballers een tot wel 3,5 keer grotere kans hebben op dementie. Een aantal bekende Engelse oud-profs vroegen eind vorig jaar al aandacht voor (meer) onderzoek naar het effect van voetbal op de hersenen. Onder meer David Beckham en Wayne Rooney mengden zich in de discussie omtrent onderzoek naar hersenschade in de sport.

NRC publiceerde in oktober vorig jaar een onderzoeksverhaal waaruit bleek dat internationale sportbonden bewijzen voor verbanden tussen hun sport en hersenschade links laten liggen. De Europese voetbalbond UEFA zou zonder het te laten weten een eerder aangekondigd onderzoek naar de gevolgen van koppen hebben gestaakt.