Macron: ‘We hebben een schuld bij Frans-Polynesië voor schadelijke kernproeven’

De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een bezoek aan Frans-Polynesië erkend dat Frankrijk „een schuld” heeft bij de eilanden voor de uitvoer van schadelijke kernproeven tussen 1966 en 1996. Dat zei hij op dinsdagavond (lokale tijd), de laatste dag van zijn bezoek aan het Franse overzeese gebied, in een toespraak tegen Polynesische functionarissen. „We staan in het krijt bij Frans-Polynesië: de schuld is het feit dat we hier die kernproeven hebben uitgevoerd, in het bijzonder die tussen 1966 en 1974, waarvan we zeker niet kunnen zeggen dat ze schoon waren.”

Lees ook: Franse kernproeven hebben veel meer schade aangericht dan gedacht

Na nucleaire tests in de Sahara verplaatste Frankrijk zijn testgebied naar Frans-Polynesië, waar in dertig jaar zo’n 193 tests werden uitgevoerd. „Ik denk dat het waar is dat we niet dezelfde tests zouden hebben gedaan in de Creuse of in Bretagne”, zei Macron.

Eerder dit jaar publiceerde het Franse onderzoeksbureau Disclose nieuwe cijfers over de schade die in die dertig jaar is toegebracht aan de eilanden. Bij één kernproef in 1974 dreef een wolk nucleair materiaal per ongeluk af naar het eiland Tahiti, waar de hele bevolking - 110.000 mensen - werd blootgesteld aan gevaarlijke stralingswaarden. „De militairen zagen wat er gebeurde maar zij besloten niets te doen om de bevolking te waarschuwen”, stelt het onderzoeksrapport. Vanaf 1975 werden de proeven in het gebied ondergronds uitgevoerd.

Geen formele excuses

Macron bood tijdens zijn bezoek geen formele excuses aan voor de schade ten gevolge van de nucleaire tests. In de eerste dagen van zijn bezoek hebben lokale activistische organisaties daar wel op aangedrongen. Het Franse staatshoofd blijft erbij dat Frankrijk niet heeft gelogen, omdat ten tijde van de eerste tests nog niet bekend was hoe schadelijk de proeven waren en hoe lang die impact zou duren. Het militaire personeel liep destijds dezelfde risico’s als de plaatselijke bevolking, stelde Macron in zijn speech. De volgende stap is volgens hem volledige transparantie krijgen over de zaak, door de dossiers opnieuw in te duiken.

In 2010 werd in Frankrijk een commissie opgericht om schadeclaims van de plaatselijke bevolking in behandeling te nemen. Volgens Macron zijn sinds zijn aantreden 176 compensatiezaken afgerond. Een “belangrijke maar ontoereikende vooruitgang”, zei hij in zijn toespraak. In maart dit jaar stond de teller na een decennium op 63 goedgekeurde Frans-Polynesische schadeclaims, van mensen die ten tijde van de proeven in Frans-Polynesië waren en nu aan lijden aan een van de 23 kankersoorten die in verband zijn gebracht met nucleaire testen. Meer dan 80 procent van de ingediende claims is verworpen. De nieuwe feiten die onderzoeksbureau Disclose aan het licht bracht kunnen daar verandering in gaan brengen.