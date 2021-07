Kritische Chinese zakenman Sun Dawu veroordeeld tot 18 jaar cel

De Chinese zakenman Sun Dawu is woensdag tot achttien jaar cel veroordeeld wegens opruiing, het verstoren van de openbare orde en het illegaal werven van fondsen. De rechtszaak tegen hem en meer dan twintig van zijn medewerkers, onder wie zijn vrouw en twee zonen, heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden. De anderen hebben celstraffen tot 12 jaar gekregen. Dat melden internationale media.

De rijke ondernemer is de oprichter van een van de grootste particuliere landbouwbedrijven van het land. Hij staat bekend als fel criticus van het Chinese regeringsbeleid, vooral op het gebied van landbouw. Afgelopen jaar riep hij president Xi Jinping publiekelijk op af te treden. Sun werd eind vorig jaar opgepakt. Mensenrechtenorganisatie Chinese Human Rights Defenders (CHRD) vermoedt dat zijn vervolging politiek gemotiveerd is, zei de organisatie aan het begin van zijn proces, dat meerdere weken in beslag nam. De organisatie denkt dat de rechtszaak vergelding is voor Suns steun aan Chinese dissidenten.

Sun (67) begon zijn bedrijf in de jaren tachtig met zijn vrouw en slechts een aantal kippen en varkens. Inmiddels heeft hij voor zijn medewerkers zelfs een stad gebouwd, die hij heeft gemodelleerd naar zijn idee van een plattelandssamenleving. De inwoners hebben toegang tot gratis gezondheidszorg, onderwijs en entertainmentvoorzieningen. Het bedrijf houdt zich inmiddels ook bezig met andere zaken, zoals toerisme en gezondheidszorg. In 2003 is de ondernemer ook al eens veroordeeld tot een celstraf vanwege het werven van illegale fondsen. Justitie krabbelde terug toen er een golf van protest van onder anderen mensenrechtenactivisten kwam.