Fred Stein: meester in de terloopse straatfotografie

Little Italy, New York 1943.

In het Joods Historisch Museum in Amsterdam is een prachtige tentoonstelling te zien van een relatief onbekende straat- en portretfotograaf, Fred Stein. Sommige van zijn portretfoto’s zijn wel beroemd, zoals die van de melancholisch kijkende Albert Einstein uit 1946. Maar dat het Fred Stein was die de bekende foto maakte is amper bekend.

Voor het eerst is een overzicht van zijn werk in Nederland te zien op de expositie ‘Fred Stein. Dresden, Parijs, New York. Fotograaf in ballingschap’, die tot stand kwam in samenwerking met Steins zoon, de Amerikaanse filmmaker Peter Stein.

De expositie had ook ‘Het huwelijkscadeau en Hitler’ als ondertitel kunnen hebben. Want met zijn pasgetrouwde vrouw Lilo ontvluchtte de jonge jurist Fred Stein (1909 -1967) in 1933 hun beider geboortestad Dresden. Als Jood mocht hij zijn rechtenstudie niet afmaken. Door de straten van Dresden marcheerden strijdlustige nazi’s die zongen dat ze nog beter vechten konden ‘wenn’s Judenblut vom Messer spritzt’ (als het jodenbloed van de messen spuit). Dat was niet erg aangenaam, vertelde Lilo, ook Joods, later laconiek aan haar zoon. Het jonge bruidspaar reisde naar Parijs. Met weinig spullen, maar wel met de Leica-camera die Lilo en Fred elkaar als huwelijkscadeau hadden gegeven.

Children in Harlem, New York 1947. Foto Fred Stein/JCK

Badkamer als donkere kamer

Omdat er weinig werk was voor vluchtelingen in Parijs, ging Fred fotograferen met zijn kleinbeeldcamera, nadat hij van een bevriende Duitse vluchteling foto’s had leren ontwikkelen. Parijs was als culturele metropool vol vluchtelingen en kunstenaars, in de jaren dertig ook de hoofdstad van de moderne fotografie. De Steins deelden hun Parijse appartement met fotografe Gerda Taro, vriendin van fotograaf Robert Capa, met wie Taro de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) fotografeerde. De badkamer was tevens donkere kamer.

Stein, die begon met huwelijkfotografie, bleek al gauw een goed oog te hebben voor karakteristieke scènes van het straatleven. Vanuit soms ongewone hoeken fotografeerde Stein ze in prachtige, sfeervolle zwart-witbeelden, met zowel oog voor humoristische mensenscènes als sterke grafische geometrische patronen. Treffende foto’s op de expositie zijn die van stratenmakers en straatschoffies of arbeiders die een paal plaatsen. Maar ook geometrische stromen regenwater op een straathoek of een paar dat elkaar omhelst in de sneeuw, beide hoog uit een raam gefotografeerd.

Paris Evening, Paris 1934. Fred Stein/JCK

Binnen een jaar deed Stein al mee aan groepsexposities met andere fotografen als Man Ray en André Kertész. Hij maakte ook reportages van kinderen die gevlucht waren voor de Spaanse burgeroorlog.

Opnieuw gevlucht, naar New York

Als anti-nazi en socialist fotografeerde hij veel politieke bijeenkomsten – maar de meeste van die foto’s zijn in de oorlog verloren gegaan. Toen de nazi’s hun opmars naar Parijs begonnen, werd Stein als Duitser in 1939 aanvankelijk door de Fransen als gevaarlijke vreemdeling vastgezet. Maar uiteindelijk wist hij naar Marseille te vluchten, waar hij met Lilo en hun baby-dochter naar New York wist te ontkomen. Daar zette hij, gegrepen door het vitale stadsleven, zijn werk als pionierend straatfotograaf voort. Zijn talent om terloops mensen in treffende of grappige situaties te betrappen, zonder dat ze poseerden, bloeide verder. Van sommige foto’s in de sectie New York op de expositie schiet je in de lach, zoals die van een somber kijkende vrouw die uitrust met een krant op haar hoofd, of van een trots meisje met vlechtjes in een krap trapautootje. Andere foto’s tonen zijn kracht als subtiel en empathisch fotograaf, zoals straatscènes in Little Italy en de Joodse wijken. Hij werkte voor kranten en tijdschriften.

Toen hij last van zijn heup kreeg, en door de straten gaan moeizaam werd, legde hij zich toe op portretfotografie. Zijn interesse in mensen, meer dan in techniek, zorgden voor treffende, ongekunstelde portretten, die de expositie afsluiten. Zoals die van Einstein en van de Duitse filosofe Hannah Arendt, beiden net als de fotograaf voor Hitler naar de VS gevlucht. Stein raakte bevriend met Arendt en maakte decennia lang fotoportretten van haar.