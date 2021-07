Ecuador trekt staatsburgerschap Julian Assange in

Het staatsburgerschap van Julian Assange is door Ecuador ingetrokken, omdat hij dit zou hebben verkregen op onrechtmatige wijze. Het Ecuadoraanse ministerie van Justitie heeft de oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks formeel van dat besluit op de hoogte gesteld, meldt persbureau AP woensdag. Assange verblijft momenteel in een Britse gevangenis, vanwaaruit hij zich verzet tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. In dat land wordt de in Australië geboren journalist beschuldigd van onder meer spionage vanwege het lekken van militaire en diplomatieke documenten via WikiLeaks.

Volgens het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stonden in de naturalisatieaanvraag van Assange meerdere tegenstrijdigheden. Ook zouden er verschillende handtekeningen zijn gezet en zou hij valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Zijn advocaat Carlos Poveda meldt aan AP dat hij opheldering heeft gevraagd. Assange zou geen eerlijk proces hebben gehad en zich niet hebben mogen verweren.

Assange hield zich tussen 2012 en 2019 schuil in de Ecuadoraanse ambassade in Londen teneinde uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar werd hij op dat moment beschuldigd van verkrachting en seksueel misbruik. Zweden zou hem bovendien kunnen uitleveren aan de Verenigde Staten, die hem graag willen berechten vanwege spionage en pogingen om in te loggen op de computersystemen van het Pentagon.

Uitlevering

In 2018 kreeg Assange de Ecuadoraanse nationaliteit als onderdeel van een plan om hem als diplomaat aan te stellen. Zo hoopte Assange diplomatieke onschendbaarheid te verkrijgen en daarmee arrestatie door de Britse autoriteiten te voorkomen. In april 2019 werd hij desondanks aangehouden vanwege een eerdere zaak, waarin hij de regels voor zijn borgtocht niet na was gekomen. Sindsdien verblijft hij in de zwaarbewaakte Belmarsh-gevangenis in Londen.

Hoewel het onderzoek van de openbaar aanklager in Zweden in november 2019 werd gestaakt, omdat er te veel tijd overheen was gegaan, riskeert Assange nog steeds te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Eerder deze maand gaf het Britse hooggerechtshof toestemming aan de Amerikaanse regering om in beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak dat Assange niet vanwege de spionage-aantijgingen kon worden uitgeleverd.

