Duurste album ter wereld verkocht door Amerikaanse overheid

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een koper gevonden voor ’s werelds meest waardevolle muziekalbum, Once Upon a Time in Shaolin van de Wu-Tang Clan, de legendarische Amerikaanse rapformatie. Dit dubbelalbum in een handgemaakte doos van zilver en nikkel is zo kostbaar omdat er in 2015 slechts één fysiek exemplaar van is gemaakt.

Justitie, dat het album in 2019 in beslag nam van de voormalige eigenaar, de voor fraude met effecten veroordeelde farmaceutische topman en hedgefondsbeheerder Martin Shkreli, hult zich in stilzwijgen over de identiteit van de koper en het aankoopbedrag. Wel maakte een procureur dinsdag bekend dat de opbrengst de 7,4 miljoen dollar (6,3 miljoen euro) geldstraf dekt van de nu 38-jarige zakenman. Hij werd in 2018 tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Shkreli maakte in december 2015 bekend de eigenaar van het album te zijn geworden, naar verluidt voor 2 miljoen dollar. Guinness World Records erkent het album sindsdien als ’s werelds ‘Meest kostbare album’. De bekendmaking leidde onder muziekliefhebbers tot veel ergernis. Shkreli genoot in de VS een kwalijke reputatie omdat hij als topman van het farmaceutische bedrijf Turing de prijs van de levensreddende hiv-medicatie Daraprim had verhoogd van 13,50 naar 750 dollar per pil, een stijging van 5.085 procent.

De leden van Wu-Tang Clan bedongen bij de verkoop dat de muziek van hun album tot het jaar 2103 niet commercieel uitgebaat mocht worden. Shkreli streamde op 8 november 2016 de intro en een van de nummers gratis. Hij had beloofd dat te doen als Donald Trump die dag tot president van de Verenigde Staten zou worden verkozen.

Rapcollectief

Wu-Tang Clan is een van de succesvolste en meest invloedrijke groepen in de geschiedenis van de rapmuziek. Het oorspronkelijk negenkoppige collectief uit Staten Island, New York, groeide sinds het klassieke debuutalbum Enter The Wu-Tang (36 Chambers) uit 1993, uit tot een wijdvertakt en internationaal netwerk van gelieerde artiesten met talloze nevenprojecten. Kernleden als Ghostface Killah, de overleden Ol’ Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, GZA en de visionaire rapper, producer en voorman Robert ‘RZA’ Diggs, waren en zijn ook solo zeer succesvol.

Het oorspronkelijk Amerikaanse collectief heeft ook Nederlandse leden, waaronder de achter de schermen zeer actieve rapper en producer Tarik ‘Cilvaringz’ Azzougarh uit Tilburg, die onder meer wereldwijde tours organiseerde voor de groep en diverse gelieerde acts, en met hen veel muziek opnam. Azzougarh kwam in contact met de Clan nadat hij op een podium sprong bij een concert in Nederland en indruk maakte als rapper en later tapes met zijn muziek achterliet bij aan Wu-Tang Clan gelieerde adressen in New York. RZA bood hem eind jaren negentig een platencontract aan.

De inmiddels in Marokko wonende Azzougarh is de producer van de muziek op Once Upon A Time In Shaolin en was als uitvoerend producent de drijvende kracht achter het idee om van het album maar één exemplaar in een luxe doos te laten veilen, inclusief een boek met handgeschreven songteksten. De 42-jarige Azzougarh gaf aan met het project een statement te willen maken over de reële waarde van muziek als kunst in een streamingtijdperk waarin muziek volgens hem meer en meer als een inwisselbaar wegwerpproduct wordt behandeld.

Andere Nederlandse kunstenaars die bij het project betrokken waren, zijn de aan Wu-Tang Clan gelieerde producer Jeremy ‘Dr. Moon’ Waterloo, onder meer bekend van zijn projecten met Nederlandse hiphop-acts als Sticks en Great Minds, die als audiotechnicus aan nummers meewerkt. Hiphopfotograaf Ilja Meefout schoot onder meer de albumhoes en legde de verkoop van het album aan Martin Shkreli in Manhattan vast. Actrice Carice van Houten is op het album te horen als gastvocalist.