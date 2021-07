Demissionair minister Van Ark legt functie tijdelijk neer op doktersadvies

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VVD) legt haar taken tijdelijk neer. Ze heeft last van nekproblemen en neemt op doktersadvies zes weken rust. Dat heeft ze woensdag bekendgemaakt op Twitter.

De komende periode zullen demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) en staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar portefeuille overnemen. Van Ark hoopt in september voldoende hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen. De politicus sluit haar bericht af met een succeswens aan de Nederlandse sporters bij de Olympische en Paralympische Spelen: „We mogen ondanks de lastige omstandigheden trots zijn op de prestaties van de eerste dagen en hopelijk kunnen we nog veel meer successen vieren!”

Van Ark was namens de VVD Kamerlid en werd in 2017 staatssecretaris van kabinet Rutte III. In juli 2020 nam ze het ministerschap van Martin van Rijn over, die tijdelijk Bruno Bruins (VVD) had vervangen. Bruins nam wegens oververmoeidheid in maart 2020 ontslag als minister. Het kabinet-Rutte III, dat al een halfjaar demissionair is, heeft te maken gehad met een fors aantal vertrekkende bewindslieden. Het heeft de discussie aangewakkerd of het werk op het Binnenhof niet te zwaar is. Sinds de verkiezingen in maart alleen al zijn drie politici vertrokken. Zo kwam Bas van ’t Wout (VVD) na een burn-out niet meer terug als minister van Economische Zaken en Klimaat en trad op staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) eerder deze maand af, omdat ze een nieuwe baan heeft.