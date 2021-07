De gevaarlijke trucker, de motoragenten en de jarenlange provocaties

Rond een uur of vier ’s middags rijdt een politieauto langzaam door een van de invalswegen van Melissant, een dorp van 2.100 zielen op Goeree-Overflakkee, ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van Rotterdam. De auto rijdt het erf op van een laaggebouwde woning, met daarachter een terreintje waar enkele rode vrachtwagens staan geparkeerd. De naam van het familiebedrijf staat groot op de voorkant.

Hier woont de 45-jarige trucker die drie weken geleden betrokken was bij een ernstig ongeval op de Rotterdamse Waalhavenweg, waarbij een motoragent overleed. De man zit sindsdien in hechtenis op verdenking van doodslag. Omdat de trucker na het incident doorreed en bovendien betrokken bleek bij twee eerdere ernstige verkeersincidenten – waarbij een motoragent zijn arm kwijtraakte (in 2015) en een vrouw om het leven kwam (in 2020) – ontstond het beeld van een zware verkeerscrimineel. Het Openbaar Ministerie zegt „sterke aanwijzingen” te hebben dat de trucker de agent expres aanreed, en verdenkt hem van doodslag. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport bevestigt dat de chauffeur ook geweld had gebruikt tijdens een controle van zijn truck in 2010. „Een van de inspecteurs is destijds in het gezicht geslagen”, aldus een woordvoerder.

Maar hier in het Zuid-Hollandse dorp schetsen inwoners een heel ander beeld van de vrachwagenchauffeur. Dat van een wat zielige man, die nog bij zijn moeder inwoonde, die worstelde met de nasleep van het verkeersincident uit 2015, en die zich bovenal door politiemensen en anonieme dreigtelefoontjes geïntimeerd voelde. Een buurvrouw van een paar huizen verderop: „Hij voelde zich opgejaagd door de politie. Daardoor zijn misschien bij hem de stoppen doorgeslagen.” Wijzend naar de politieauto op het erf van de moeder van de verdachte, voegt ze toe: „Die zijn daar misschien om te praten over nieuwe bedreigingen tegen de familie.” De vrouw wil niet met haar naam in de media.

Als de twee agenten, uit standplaats Middelharnis, een uurtje later het erf verlaten, willen ze niets kwijt over de inhoud van het gesprek: „Het ligt allemaal veel te gevoelig.” Ook de familie wil „nu niet” praten, zegt een man aan de deur.

‘Erover heen gedenderd’

Het beeld dat de trucker een gevaarlijke verkeerscrimineel zou zijn, werd de afgelopen weken versterkt door getuigenissen van een motoragent uit een naburig dorp, Oude-Tonge, ongeveer twintig minuten rijden van Melissant. Mike Damen is motoragent bij het Rotterdamse korps, was een naaste collega van de politieman (Dennis) die in 2015 door toedoen van de man uit Melissant zijn rechterarm verloor, en goede vriend en collega van Arno, zijn achternaam wordt uit privacyoverwegingen niet genoemd, die op 7 juli om het leven kwam. Beiden hadden de chauffeur willen controleren op mogelijk te zware belading. Arno was tevens rij-instructeur op de motorrijschool van Mike Damen in het centrum van het pittoreske plaatje Oude-Tonge.

Na de dood van Arno organiseerde Damen als eerbetoon aan zijn vriend en collega een motortocht met meer dan honderd oud-leerlingen van Arno over Goeree-Overflakkee. Damen runt de rijschool met medeweten en goedkeuring van het Rotterdamse korps, zo bevestigt een woordvoerder.

Een soms geëmotioneerde Mike Damen kreeg ruimte van de politie – normaliter streng in de communicatieregels voor eigen medewerkers – om deze maand in de media zijn verhaal te vertellen. Op 18 juli noemde hij de inmiddels gedetineerde trucker in het radioprogramma Met het Oog op Morgen „levensgevaarlijk” en zei over het voorval met Arno: „Hij is er overheen gedenderd, eroverheen geramd, heeft hem zevenhonderd meter meegesleurd. Arno was helemaal kapot.”

Ze noemen het een ongeval, daar heb ik echt een schijthekel aan Mike Damen, collega motoragent

Ook gaf Damen zijn kijk op de toedracht van de twee eerdere incidenten waarbij de man betrokken was. Juli vorig jaar werd in Rockanje een 79-jarige vrouw bij het oversteken van een provinciale weg voor de ogen van haar echtgenoot geschept. „Daar is een mevrouw overreden, zoals Dennis overreden werd, en Arno overreden werd”, aldus Damen. De zaak werd overigens geseponeerd bij gebrek aan bewijs van kwade opzet, al was wel gebleken dat de vrachtwagen te zwaar beladen was. Volgens de verslaggeefster van een misdaadblog die met de echtgenoot sprak, leek het alsof de chauffeur niet goed was geworden. „De trucker gaat meteen op de weg liggen en maakt zulke ongecontroleerde en vreemde bewegingen met zijn lichaam dat Teun de indruk heeft dat de man een epileptische aanval heeft.”

Tegenover RTL-talkshow-host Humberto Tan kwam Damen ook terug op het incident uit 2015 met zijn ‘ploegmaat’ Dennis, die zijn arm kwijtraakte: „Ze noemen het een ongeval, daar heb ik echt een schijthekel aan als mensen dat zeggen. Die is bewust van zijn motor afgereden. Dat is mijn veronderstelling, he” Dat de chauffeur een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden kreeg, alsmede een voorwaardelijke rijontzegging van 18 maanden, noemde hij een „fout”.

Beide drama’s waren volgens Damen te voorkomen geweest als de politie de trucker uit Melissant vaker en strenger had gecontroleerd. „We mochten hem alleen met politieauto’s benaderen”, aldus Damen, en dus niet met motoragenten zoals hijzelf en Arno. Politiechef Fred Westerbeke bevestigt dat in de media. Motoragenten waren te kwetsbaar, aldus Westerbeke, „na oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie”. Ook de politiechef legde dus de bal bij de verdachte trucker.

Controles

De politie had heel goed kunnen weten dat de trucker gevaarlijk was, aldus Damen. Tegenover de regionale website Eilanden-Nieuws verklaarde hij: „De chauffeur heeft hardop tegen mensen in zijn omgeving gezegd dat hij motoragenten zou aanrijden als zij zouden proberen hem te controleren op zijn lading of de staat van zijn truck.” Zelf beboette hij de trucker, waarna hij persoonlijk bedreigd werd, aldus Damen.

Zowel de politie als het OM in Rotterdam willen niet reageren op de vraag van NRC waarom Damen, hangende het onderzoek tegen de vrachtwagenchauffeur, zoveel ruimte kreeg – of naar eigen zeggen nam – om zijn verhaal te doen. Politie en OM-woordvoerders verwijzen naar elkaar voor nadere informatie en willen „in het belang van het onderzoek” verder niets zeggen.

Een erehaag van agenten bij de rouwstoet voor de motoragent. Foto Lex van Lieshout/ANP

Een advocaat die de man uit Melissant in het verleden bijstond geeft, net als dorpsbewoners, een ander beeld van de verdachte trucker. Het probleem ligt deels bij politiemensen die nooit hebben willen accepteren dat de aanrijding uit 2015 een ongeluk was, meent bijvoorbeeld Paul van Hoef, advocaat in Venray. Hij stond de familie van de trucker bij in de zaak van de aangereden 79-jarige vrouw in 2020. „De politie is van meet af aan uitgegaan van boze opzet in 2015”, aldus de raadsman. De rechter oordeelde echter anders na omvangrijk onderzoek. Er was alleen sprake geweest van ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ rijgedrag. De trucker kreeg daarvoor de taakstraf en voorwaardelijke celstraf.

Maar de juistheid van dat rechterlijk oordeel wordt door de vrachtwagenchauffeur zelf in twijfel getrokken. In 2018 had zich een vrouw gemeld – „geen bekende of familie van de chauffeur” aldus advocaat Van Hoef – met een afwijkend verhaal over de toedracht van het zeer ernstige verkeersongeval uit 2015. Deze was er destijds op de A15 getuige van geweest, schreef ze in een bericht op Facebook en later in een mail aan advocaat Van Hoef. Niet de trucker zat fout, aldus de getuige, maar de motoragent. Dennis was volgens haar plotsklaps van rechts naar links voor de vrachtwagen gaan rijden en was daarbij per ongeluk geschept. De getuige, geciteerd in rechtbankstukken: „Ik zei nog wtf, waar komt hij nou vandaan en wat doet hij nou!!!!”

Omdat de wettelijke termijn voor hoger beroep was verstreken, diende advocaat Van Hoef een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Die wees het verzoek op 10 maart 2020 af. De voorstelling van zaken door de getuige paste volgens de hoogste rechter niet bij de verklaringen van de motoragent en bewijsmateriaal over de toedracht, zoals de aangetroffen onderdelen van de motor. Van Hoef is echter nog altijd niet overtuigd van de juistheid van de beslissing van de Hoge Raad. Het verhaal van de vrouw paste volgens hem bij andere getuigenverklaringen destijds. Hij vindt dat rechtbank en Hoge Raad te zwaar hebben geleund op de verklaring van motoragent Dennis, en zegt: „Afgaande op die getuigenverklaring heeft die motoragent, kort gezegd, gelogen om er voor hemzelf een fatsoenlijk verhaal aan te breien. Ik beschuldig hem niet, maar met die mogelijkheid moet ik wel rekening houden.”

Anonieme telefoontjes

Ook op andere manieren deed de nasleep van het verkeersongeval uit 2015 op de A15 zich voelen in Melissant. Het AD schreef in augustus 2017 bij het begin van de rechtszaak tegen de trucker: „Op websites wordt opgeroepen tot een boycot van het bedrijf en er komen te pas en te onpas intimiderende telefoontjes binnen.” De Rotterdamse advocaat Reinier Feiner die de trucker destijds bijstond, suggereerde in 2017 tegenover het AD dat een politieman bij de anonieme telefoontjes betrokken was, omdat de beller zich van het politiealfabet (alfa, bravo, charlie) bediende. Feiner, op vakantie, wil nu niet meer reageren omdat hij naar eigen zeggen al lange tijd geen contact meer heeft gehad met zijn cliënt van destijds.

Hij voelde zich opgejaagd, misschien zijn de stoppen bij hem daardoor doorgeslagen Buurvrouw van de trucker

Advocaat Van Hoef uit Venray spreekt, net als Feiner in 2017, over intimiderende acties richting familie, mede van de kant van de politie. „Een motoragent kwam speciaal naar hun toe in Melissant om op hun terrein even rond te rijden, en weer te vertrekken. Terwijl dat tientallen kilometers van Rotterdam verwijderd is.” De eerder genoemde buurvrouw zag „in de weekenden een motoragent voor het huis staan. Dan stond-ie te wachten totdat de chauffeur naar buiten zou komen.”

Verder spreekt Van Hoef van „ een soort telefoonterreur van negatieve opmerkingen en zichzelf niet bekend maken.” De anonieme telefoontjes begonnen volgens hem al kort na het voorval in 2015, „in de tijd dat nog maar weinig mensen wisten wie er betrokken was geweest bij het ongeval op de A15. De familie had daardoor het gevoel: Wij worden belaagd.”

De politie in Rotterdam wil niet reageren op de klachten van de familie en verwijst naar het OM en de eerdere persverklaring. Het OM zegt ook geen mededelingen te kunnen doen.

Motoragent Mike Damen zegt op vragen van NRC: „Na het ongeval met Dennis in 2015 – nou ja, ongeval – ben ik maar een keer als motoragent langs het bedrijf gereden, maar ik ben daarbij gewoon op de openbare weg gebleven. Ik wilde weten wat voor bedrijf het was en met wat voor vrachtwagens ze daar reden. Ik kende dat hele bedrijf niet.” Als rij-instructeur deed hij het dorp vaak aan en reed hij ook langs het huis van de trucker. „Met mijn motorrijschool reed ik sinds 2012 een bepaalde route, ook door Melissant. Dat deed ik ook na 2015, niet als motoragent, maar als rij-instructeur. Maar na een provocatie van hem naar mij toe [Damen wil niet zeggen wat voor provocatie] ben ik een ander rondje gaan rijden.”

Met de anonieme dreigtelefoontjes en andere intimiderende acties tegen de familie heeft Damen niets te maken, zegt hij: „Als ik iets tegen iemand heb, zeg ik het nooit achter iemand z’n rug om. Ik weet niet of die verhalen over die intimidatie waar zijn, maar dat zou kunnen. Er waren destijds, na die gebeurtenissen in 2015, heel veel mensen heel boos.”

Vorige week werd bekend dat de hechtenis met drie maanden is verlengd en de rechtszaak tegen de trucker niet voor midden oktober begint. Een overbuurman van het truckersgezin: „Dit is een zaak met alleen maar verliezers.”