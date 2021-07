Aantal woninginbraken neemt opnieuw af door coronamaatregelen

Het aantal woninginbraken is in 2021 opnieuw lager dan voor het begin van de coronacrisis. In de afgelopen zes maanden werd bij 9.800 woningen ingebroken, in het eerste half jaar van 2019 waren dat er 18.000. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die werden geanalyseerd door dataplatform LocalFocus. Volgens persbureau ANP ziet de politie de coronamaatregelen, waardoor mensen minder vaak van huis zijn voor werk of activiteiten, als invloed op de dalende cijfers.

Hoewel het afnemende aantal woninginbraken in alle Nederlandse provincies wordt waargenomen, is de dalende trend het best zichtbaar in de provincies Friesland, Limburg en Flevoland. Daar werd in 2021 bijna 60 procent minder ingebroken dan in het eerste half jaar van 2019. In de Utrechtse gemeenten Baarn, Zeist en Lopik, en de Noord-Hollandse gemeente Laren werd relatief het meest ingebroken.

Het aantal woninginbraken daalt al langer. In 2017 werd in totaal bij bijna vijftigduizend woningen ingebroken, in 2019 waren dat er minder dan veertigduizend. Sinds het begin van de coronacrisis daalt het aantal woninginbraken nog sneller.