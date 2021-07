Dinsdagavond kwam de oudste neef (15) de keuken binnen gestampt. Zijn moeder en ik keken op. „Ik had een feestje”, schreeuwde hij. „Was het leuk?” vroeg mijn zus voorzichtig. „Weet ik veel”, snauwde hij en rukte de koelkast open. Hij haalde een sixpack cola light tevoorschijn, ging getergd bij ons aan de keukentafel zitten, dronk drie blikjes achter elkaar leeg en barstte toen los.

„Waarom moeten we op feestjes altijd doen alsof er niets aan de hand is”, riep hij. „Waarom gaat het er nooit over hoe teleurstellend het bestaan wel niet is met al die pandemieën en corruptie en overstromingen, dat het nergens heen gaat met de mensheid?”

„Volgens mij”, zei de zus, „gaan mensen juist naar feestjes om even niet stil te staan bij dat soort zorgen.”

„Zelfs als dat betekent dat je de hele avond maar doet alsof alles oké is?”

Dat is toch het hele punt van een partijtje, gast, dacht ik. Even samenzijn in de hoop dat, als je maar lang genoeg mooi weer speelt, het vanzelf wel gezellig wordt. Met zijn allen wat blijheidsstofjes aanmaken waardoor je er weer even tegenaan kunt. Een feestje is een dynamo waarmee je wat licht in het donker probeert op te wekken.

De neef sloeg een vierde cola achterover en stampte de trap op. De zus masseerde haar slapen.

„Leve de puberteit”, grinnikte ik.

„Mam zegt altijd dat de vervelendste rupsen de mooiste vlinders opleveren”, zuchtte ze.

Daar denk ik ook weleens aan als ik voor een extreem drukke tweede of derde klas sta, waar ze van de hormonen niet meer weten wat ze met zichzelf aan moeten en dus maar door elkaar heen gaan gillen. Het worden vlinders, zeg ik dan tegen mezelf, prachtige, rustige vlinders, dit is slechts een fase, dit zijn groeipijnen, straks zullen ze hun vleugels uitslaan.

Op mindere dagen denk ik dat dat uitvliegen voor hen ook geen leuk vooruitzicht is, want de wereld waarin ze straks zichzelf moeten gaan redden hangt van schaarste, crises, competitie en onrechtvaardigheid aan elkaar. Soms bekruipt me het besef dat jongeren tegenwoordig niet alleen boos zijn vanwege de puberteit, maar ook vanwege de wereld waarin ze moeten functioneren. Die veel minder hoopvol is dan degene waarin hun ouders volwassen werden. Waar het begrip toekomst allang geen positieve connotatie meer heeft.

Misschien komt daar de woede van de neef misschien wel vandaan, dacht ik, terwijl ik hem boven hoorde razen. De wetenschap dat geen feestje nog zal helpen. Dat hij zit ingekapseld, zoals een vlieg in een web. Dat hem een wereld wacht waarin hij niet zal verpoppen, maar verteren.

