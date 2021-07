Chinese aandelen tuimelen omlaag nu Beijing laat merken wie de baas is

Wie durft nog in Chinese bedrijven te beleggen? De afgelopen dagen is dat ineens een stuk spannender geworden, nadat een hoop aandelen plotseling flink in waarde zijn gekelderd. En dan met name die van waardevolle Chinese techbedrijven.

Om maar met een van de allergrootste te beginnen: technologiebedrijf Tencent, eigenaar van de immens populaire chatapp WeChat. Was een aandeel vrijdag aan het begin van de handelsdag nog 545 Hongkongse dollar waard (59 euro), woensdag was dat op het dieptepunt 423 dollar. Ook hard geraakt: Meituan, de grootste maaltijdbezorger van China. Van 280 Hongkongse dollar op vrijdag tuimelde het aandeel naar een dieptepunt van 193 dollar op woensdag.

Deze giganten staan niet alleen. De grote beursindexen waar veel Chinese bedrijven in zitten, zoals de Hongkongse Hang Seng en de Chinese CSI 300, verloren flink. Pas woensdag was er weer iets van herstel te zien.

Vooral techbedrijven in China zijn de pineut

De onrust komt voort uit allerlei acties van de Chinese overheid om bedrijven, en dan vooral techbedrijven, strengere regels op te leggen.

Het begon allemaal een paar weken geleden, na de beursgang van taxi-app Didi in New York – de grootste beursgang van een Chinees bedrijf in de Verenigde Staten sinds die van webwinkel Alibaba in 2014. De beursgang van deze ‘Chinese Uber’ eind juni was aanvankelijk een succes, de koers bewoog keurig omhoog, maar een paar dagen later ging het alsnog helemaal mis.

Het hoofdkantoor van Didi in Beijing werd binnengevallen door Chinese overheidsinstanties voor een ‘cybersecurity-inspectie’, die te maken had met Didi’s dataverzameling. Weer een paar dagen later werd Didi verbannen uit de Chinese app-stores en kon het in China dus geen nieuwe klanten werven. De koers van Didi is sindsdien zo’n beetje gehalveerd.

Doelwit van de Chinese overheid

Afgelopen week werden meer bedrijven en sectoren doelwit van de nieuwe regeldrang van de Chinese overheid. Vrijdag werd bekend dat particuliere bijlesbedrijven – een grote industrie in China – geen winst meer mogen maken, de hele sector moet non-profit worden. Het idee is dat bijles zo voor meer kinderen toegankelijk wordt, maar beleggers wisten niet hoe snel ze weg moesten komen uit deze bedrijven.

Maandag kwamen er nieuwe regels naar buiten voor bezorgdiensten, die de behandeling van bezorgers moeten verbeteren. Ze moeten bijvoorbeeld minstens minimumloon betaald krijgen, en de ‘intensiteit’ van de werklast moet omlaag. Fijn voor de maaltijdbezorgers, maar voor beleggers reden hun aandelen in bedrijven als Meituan te dumpen.

Dinsdag kwam ten slotte Tencent nog met de onheilspellende mededeling dat nieuwe klanten zich niet meer konden registreren voor WeChat, in elk geval tot augustus. Dat heeft te maken, zegt het bedrijf, met een verbetering van de veiligheidssystemen, in lijn met de „relevante wet- en regelgeving”.

Het zijn heel veel verschillende nieuwe regels, maar het draait allemaal om één boodschap: Beijing is de baas. „Het is weer duidelijk waar de macht ligt in China – en die ligt niet in de boardrooms van bedrijven”, zegt Wim-Hein Pals, hoofd opkomende markten bij vermogensbeheerder Robeco. „Dat is de reden waarom de beurzen nu zo naar beneden gaan. De hele techsector heeft lange tijd min of meer ongereguleerd als kool kunnen groeien. Nu wordt die ineens beknot in de groei.”

De Chinese leiders zagen de nationale techbedrijven groter en groter worden, én steeds meer data verzamelen. Succesvolle Chinese bedrijven zijn prachtig, maar ze moeten ook niet té machtig worden, blijkt nu. Zoveel data geconcentreerd binnen een handjevol bedrijven wordt kennelijk als te bedreigend gezien.