Bestuur Londense kindertehuizen biedt excuses aan na vernietigend onderzoek

Meer dan 700 kinderen in vijf kindertehuizen in het Zuid-Londense stadsdeel Lambeth zijn tussen de jaren 60 tot 90 verwaarloosd en seksueel misbruikt. Een groot deel van de slachtoffers had een niet-westerse of multi-etnische achtergrond. Het verantwoordelijke bestuur gaat woensdag door het stof en biedt „onvoorwaardelijke excuses” aan voor de misstanden die hebben plaatsgevonden. Details daarover werden dinsdag gepubliceerd in een zeer kritisch rapport over de omstandigheden in de Londense tehuizen.

De politie van de hoofdstad heeft ook al excuses aangeboden voor kinderen die onder haar verantwoordelijkheid vielen. Ook zouden agenten verkeerd hebben gehandeld bij meldingen die werden gedaan.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft vastgesteld vast dat de kinderen in de tehuizen werden verwaarloosd, misbruikt en vernederd. Jonge kinderen werden „systematisch” geconfronteerd met seksueel misbruik. De daders daarvan konden dat onbestraft doen doordat het bestuur misstanden niet veroordeelde. Van de 705 klachten die in veertig jaar binnenkwamen, heeft het lokale bestuur niet meer dan één berisping uitgedeeld. De onderzoekers spreken van een doofpotcultuur. Kinderen die klaagden, kregen straf of werden genegeerd door het bestuur. Dat heeft geleid tot „verwoestende, levenslange gevolgen” voor de gedupeerden.

Veel minderjarigen werden in de tehuizen opgevangen omdat ze thuis leden onder geweld en verwaarlozing. Hun situatie werd in sommige gevallen in de tehuizen nog erger. Het rapport stelt verder dat het personeel in de tehuizen progressieve idealen als het aanpakken van racisme en bevorderen van gelijkheid huldigde, maar in de praktijk tegenstrijdig handelde.