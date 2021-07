BAM niet aansprakelijk voor geleden schade BubbleDeck na instorten parkeergarage Eindhoven

Bouwbedrijf BAM hoeft vloerleverancier BubbleDeck niet te betalen voor de schade die het bedrijf leed na het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald. Het gebouw stortte in mei 2017 deels in vlak voor oplevering, nadat in de gebruikte bollenplaatvloeren scheuren waren ontstaan. Fabrikant BubbleDeck kreeg na de instorting geen opdrachten meer binnen en raamt de schade zelf op zo’n 10 miljoen euro.

Volgens BubbleDeck had BAM de instorting kunnen voorkomen door direct te handelen toen de scheuren in de vloer werden ontdekt. In een eerder interview met NRC sprak eigenaar Rob Plug van „minimaal twintig bouwfouten” die het bouwbedrijf zou hebben gemaakt. De rechtbank concludeert dat BAM wel degelijk over de scheuren in de dakvloer heeft gerapporteerd en onderzoek heeft verricht. Er kan niet worden aangetoond dat het bedrijf onzorgvuldig heeft gehandeld.

BubbleDeck eiste ook dat uitspraken van BAM, in een van de onderzoeksrapporten over de instorting en in een persbericht, werden gerectificeerd. BAM zou daarin BubbleDeck ten onrechte als schuldige van de constructiefouten hebben aangewezen. Ook dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De rechtbank heeft de oorzaak van de instorting niet inhoudelijk beoordeeld.

