Armenië: drie doden gevallen bij confrontatie met Azerbeidzjan

Drie doden en twee gewonden aan Armeense zijde, dat is het resultaat van een gevecht met Azerbeidzjan. De confrontatie deed zich voor in het grensgebied tussen de twee landen, in de regio Nagorno-Karabach. Dat heeft het Armeense ministerie van Defensie woensdag laten weten aan onder meer persbureau AP.

Volgens Armenië zijn de twee gewonden militairen die daar zijn aangevallen, over de dodelijke slachtoffers werden vooralsnog geen details bekendgemaakt. De Armenen beschuldigen Azerbeidzjan van een „opzettelijke escalatie”. Azerbeidzjan stelt daarentegen dat Armenië de confrontatie zocht. Volgens de Azerbeidzjaanse autoriteiten openden Armeniërs het vuur op de militairen in het grensgebied.

Beide partijen gebruikten volgens de Armenen vuurwapens en mortieren. In de nasleep van de dodelijke schermutseling drong Azerbeidzjan er bij Armenië op aan een „einde te maken aan de militaire provocaties” om zo „onderhandelingen te openen over de afbakening van de grenzen”. Armenië liet woensdag weten „overeenstemming te hebben bereikt” over „het herstel van een wapenstilstand” in het grensgebied. In november bereikten de strijdende partijen een vredesakkoord over Nagorno-Karabach.

Landsgrenzen

De spanningen in de regio Nagorno-Karabach namen de afgelopen maanden toe, nadat Armenië Azerbeidzjan betichtte van een inval op Armeens grondgebied. Volgens Azerbeidzjan betrof het een gebied waarvan de landsgrenzen nog niet zijn afgebakend.

Nagorno-Karabach behoort tot het grondgebied van Azerbeidzjan, maar is in de praktijk een zelfstandige staat die onder sterke Armeense invloed staat. Het gebied wordt internationaal niet erkend. Het telt zo’n 150.000 inwoners, waarvan christelijke Armeniërs een meerderheid vormen. Azerbeidzjan en Armenië strijden al jaren om het grondgebied. Armenië krijgt steun van Rusland, Azerbeidzjan van Turkije.

