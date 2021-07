Arbo Unie: meer mensen ziek het afgelopen kwartaal, maar wel korter

Terug naar normaal. In het geval van ziekteverzuim betekent het dat weer meer mensen zich ziek melden op werk. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van arbodienst Arbo Unie, over het tweede kwartaal van dit jaar. Afgelopen maanden steeg het aantal verzuimdagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar aanzienlijk. Bij de overheid nam het verzuim met 28 procent toe, in het basisonderwijs met 26 procent, in de industrie met 19 procent. Daarmee is het verzuim nu vergelijkbaar met het verzuim van vóór de coronacrisis.

Werknemers meldden zich dit tweede kwartaal tegelijkertijd minder lang ziek. In andere woorden: de gemiddelde verzuimduur nam af, van gemiddeld achttien dagen in het tweede kwartaal vorig jaar naar zes dagen afgelopen kwartaal.

Vorig jaar, te midden van de coronacrisis, gebeurde precies het tegenovergestelde. Toen meldden juist minder mensen zich ziek. Maar als ze zich ziek meldden, was het veelal langer.

Massale thuiswerken

Dat heeft veel met het massale thuiswerken te maken, stelt de Arbo Unie. Werknemers werkten waarschijnlijk eerder door als ze zich niet zo lekker voelden, in plaats van zich ziek te melden. Ook bleven de ‘gebruikelijke’ griepepidemieën uit omdat er geen griep of verkoudheid werd verspreid op kantoor. Nu veel coronamaatregelen zijn versoepeld, neemt het kortdurig verzuim weer toe. Tegelijkertijd nam de gemiddelde duur van het verzuim vorig jaar, mede door Covid-19, toe. Werknemers waren daar lang ziek van. Arbo Unie baseert zich op de ruim 1,2 miljoen werkenden die de arbodienst bij zo’n 12.000 werkgevers begeleidt.

Het verzuim vanwege psychische redenen, bijvoorbeeld een burn-out, viel dit kwartaal mee, schrijft Arbo Unie in haar kwartaalupdate. De arbodienst had verwacht dat juist dat verzuim zou toenemen, vanuit de aanname dat de coronacrisis en lockdownm

Toch waarschuwt bedrijfsarts bij Arbo Unie Corné Roelen in een persbericht wel voor te veel optimisme. „In tijden van crisis werken mensen vaak op adrenaline en op de automatische piloot door. Dat kan lang goed gaan, maar op een gegeven moment komt toch de man met de hamer.”