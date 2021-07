Afghanistan maakt lessen uit Atjeh weer actueel

De razendsnelle opmars van de Taliban in Afghanistan. Het is iets wat je wel kon vermoeden dat zou gebeuren, maar waarvan je toch weer verbaasd staat als het zover is. Begin deze maand verlieten de Amerikanen de luchtmachtbasis van waaruit zij bijna twintig jaar de oorlog coördineerden. Ondertussen rukten de Taliban op. Volgens NBC News controleren ze inmiddels een derde van het Afghaanse grondgebied, en maken ze zich op daar nog eens 42 procent bij te voegen. Vrijwel overal kiezen lokale autoriteiten eieren voor hun geld.

Drie krantenkoppen van maandag om aan te geven hoe snel het gaat: ‘Amerikanen verhevigen luchtaanvallen op posities van de Taliban op het moment dat die Kandahar naderen, Afganistans tweede stad’ (Wall Street Journal); ‘Pakistan opent door de Taliban gecontroleerde grensovergang met Afghanistan’ (Reuters) en: ‘Terwijl de Taliban oprukken vluchten duizenden naar Turkije’ (opnieuw Wall Street Journal).

Het Afghaanse regeringsleger kan weinig uitrichten. Zelfs al werd het voor vele miljarden getraind en bewapend door de Amerikanen. 1.000 miljard dollar stopten de VS in het conflict. Dat ging merendeels op aan counterinsurgency: duizenden militairen sneuvelden, honderdduizenden Afghaanse burgers lieten het leven. Hoogstwaarschijnlijk allemaal voor niets.

Het is allemaal van een droefstemmende vergeefsheid. Het is ook een les in nederigheid. Hooggestemde ambities om van Afghanistan een modern land te maken liepen stuk op traditionele stamverbanden en geharde strijders met een rigide opvatting van de islam. Daar sta je dan met je nation-building, vrouwenrechten en lessen over conceptuele kunst, zoals het Urinoir van Marcel Duchamp – genadeloos geportretteerd in Bitter Lake, een documentaire van Adam Curtis uit 2015.

Ook Nederland was gedurende enkele jaren in het land actief. Hadden we beter kunnen weten? Het was een vraag die zich opdrong toen ik de eerder dit jaar verschenen biografie las die Wim van den Doel schreef over de beroemde Nederlandse islamwetenschapper Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936).

In het Leidse arabistenmilieu waarin ik opgroeide genoot ‘Snouck’ welhaast mythische status. Dit vanwege zijn verblijf in de heilige stad Mekka, en het boek dat hij daar in 1888 over publiceerde: Mekka – een etnografische klassieker. Maar Snouck was ook lang actief in Indonesië. Als adviseur Inlandse en Arabische zaken zou hij een belangrijk stempel drukken op het koloniale beleid.

Veel van Snoucks aandacht ging uit naar het voormalige sultanaat Atjeh, in het noordelijke deel van Sumatra. Hier probeerden de Nederlanders sinds 1873 tevergeefs hun gezag te vestigen. Dat jaar hadden zij het paleis van de lokale sultan bezet, die daarop het oerwoud was ingevlucht. Jaren van verwoestende militaire strijd volgden, maar zonder resultaat. Delen van het gebied werden onder controle gebracht; maar zodra soldaten plaatsmaakten voor civiele ambtenaren laaide het gewapend verzet weer op.

Besloten werd nu tot de aanleg van een linie van zestien forten rondom de provinciehoofdstad Koeta Radja, waarachter het leger zich terugtrok. Voor de Atjehse strijders bleek het een ideale schietschijf. Binnen de linie zelf werden regelmatig aanslagen gepleegd. De export van peper ging gewoon door en met de opbrengsten voorzagen de opstandelingen zich van wapens. Lokale islamgeleerden slaagden erin de strijd tot een heilige oorlog te transformeren.

Vervang Koeta Radja door Kabul, peper door papaver en de lokale geestelijken door de leiders van de Taliban en de vergelijking met Afghanistan is compleet. Ook hier een westerse bezetter die zich met overmacht en vol zelfvertrouwen in een conflict buiten de eigen culturele comfortzone stort, en zich al spoedig bibberend achter een grote stapel zandzakken bevindt, ten prooi aan aanslagen en opportunistische warlords.

Snouck vergeleek de Nederlanders in Atjeh in dat opzicht met „een aan de ketting liggende aap, die door een aantal knapen zonder veel gevaar voor hun welzijn tot holdorens toe geplaagd kan worden”.

Formeel kwam de oorlog in Atjeh in 1914 ten einde, maar helemaal rustig werd het niet. In 1942 was er een nieuwe opstand en werden de Nederlanders er voorgoed verdreven. Tegenwoordig is de sharia er van kracht, en worden er lijfstraffen uitgedeeld. ‘Atjeh’ wordt wel gezien als de eerste moderne counterinsurgency. Maar net als de verloren strijd in Afghanistan is het meer dan een mislukt koloniaal project. Het laat zien dat de westerse moderniteit zich niet altijd van bovenaf laat opleggen.

Waarom blijkt dat keer op keer zo lastig te erkennen? Misschien wel omdat de prijs van die moderniteit het vermogen tot nederigheid is.

Marijn Kruk is journalist. Hij vervangt deze week Luuk van Middelaar.