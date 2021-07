#147 Het begin: hoe ontstond tijd?

In deze vierde aflevering van de zomerserie over 'Het begin' onderzoekt Onbehaarde Apen het fenomeen tijd. Wat is tijd eigenlijk? En hoe begon hij?

Presentatie: Lucas Brouwers

Gast: Margriet van der Heijden

Redactie en montage: Rosa van Toledo

