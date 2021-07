Ze pleegden een opzienbarende moord, maar dachten dat het een grap was

De doodstraf hing al boven, of beter gezegd, óm hun hoofden. In Maleisië wordt gevangenen bij executie door ophanging nog een zandzak om de nek gehangen. Twee jonge vrouwen, 25 en 28, een Indonesische, een Vietnamese, zitten twee jaar naast elkaar gevangen elk in een dodencel in de Kajang-gevangenis in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, in afwachting van het finale oordeel van de rechtbank. Ze kennen elkaar niet en toch hebben ze samen een opzienbarende moord gepleegd, waarvan ze allebei dachten dat het een grap was, een prank.

De luchthaven van Kuala Lumpur, 13 februari 2017, 9 uur ’s ochtends. Een Aziatische, wat corpulente man wordt van achteren besprongen door twee vrouwen. Op beelden van de bewakingscamera’s lijkt het alsof ze hem willen laten schrikken: ze houden hun handen voor zijn ogen alsof ze hem willen laten raden wie ze zijn.

Baby-olie

Een uur later is de man dood, hij is de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De aanval van achteren was geen geintje, maar een moord en de vrouwen zijn dus moordenaars die geen baby-olie op hun handen hadden – wat ze zelf dachten – maar het zenuwgas VX, het dodelijkste gif dat er bestaat.

Dat Siti Aisyah en Doan Thi Huong de dood van Kim Jong-nam veroorzaakten, daarover bestaat geen misverstand. Hun acties op de luchthaven zijn gefilmd, inclusief hun gang naar de openbare toiletten om hun handen te wassen. Toch vraagt regisseur Ryan White zich in de documentaire Assassins (VPRO) af: wie pleegde de moord? Wie zijn deze twee vrouwen, en zijn zij moordenaars?

Zo ja, wat is hun motief? Zo nee, wie zit er dan achter deze bizarre aanslag op klaarlichte dag? White traceert de digitale sporen van Siti en Doan in hun appjes, Facebookposts, filmpjes die ze vrienden stuurden in de weken, maanden voorafgaand aan de moord. Hij volgt ook de sporen naar hun verleden: hun geboortedorpen in Indonesië en Vietnam, hun eenvoudige komaf, hun ouders. Siti’s vader roemt de gehoorzaamheid van zijn dochter. „Als ik haar wat vroeg, dan deed ze het.”

Diplomaat

Acht Noord-Koreaanse mannen hielden zich ten tijde van de aanslag op rond de luchthaven, onder wie een luchtvaart-medewerker, een diplomaat, een chemicus. Vier van hen zijn op de dag van de moord naar Pyongyang gevlogen, vier anderen zijn spoorloos en de Maleisische autoriteiten lijken niet al te veel moeite te doen te achterhalen waar ze gebleven zijn.

Is het meesterbrein en de opdrachtgever van de moord soms hun Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die zijn tien jaar oudere halfbroer - de eerstgeborene, de oogappel van zijn overleden vader - als landverrader beschouwde? Beraamde hij daarom een broedermoord en liet hij die uitvoeren door twee onbekende naïevelingen?

De documentaire duurt iets meer dan anderhalf uur, maar had met gemak een drieseizoenenserie kunnen zijn, met één afzonderlijke aflevering per betrokkene. Naar een bevredigend slot moet nog even worden gezocht, want vooralsnog is niemand veroordeeld voor de moord, laat staan opgehangen.

Doan en Siti hebben twee jaar, allebei in hun eigen een cel, naast elkaar gezeten. Ze konden elkaar niet zien, spraken niet dezelfde taal, maar voelden zich zusters. In 2019 werd volkomen onverwacht eerst de één vrijgelaten en na een hele tijd de ander. Vraag niet waarom, want het zou twee afleveringen kosten om uit te leggen hoe de regeringen van Indonesië en Vietnam dat voor elkaar hebben gekregen.