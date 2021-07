Wereldberoemde jazzfilm blijft heerlijk om te zien

Het Newport Jazz Festival bestaat sinds 1954 en heeft enkele beroemde live jazzplaten opgeleverd als Ellington at Newport (1956) Nina Simone at Newport (1960) en Miles & Monk at Newport (1964). Ook leverde het jazzfestival een van de beroemdste jazzfilms aller tijden op, Jazz on a Summer’s Day (1959) van fotograaf Bert Stern. Sterns film is bovendien een van de eerste concertregistratiedocumentaires, gefilmd in prachtig verzadigde kleuren.

Jazz on a Summer’s Day is onlangs gerestaureerd, zowel qua het door drie cameramensen vastgelegde beeld als het door Columbia Records opgenomen geluid. De film bevat optredens van jazzartiesten als Gerry Mulligan, Thelonious Monk en Louis Armstrong, maar ook blues (Big Maybelle), rock-’n-roll (Chuck Berry) en gospel (Mahalia Jackson). Een van de mooiste optredens komt van zangeres Anita O’Day, gekleed in fraaie zwarte jurk, met witte handschoentjes en elegante hoed. Zij houdt het publiek in haar greep met een prachtige uitvoering van ‘Sweet Georgia Brown’ en een supersnel uitgevoerde versie van ‘Tea for Two’. Stern wisselt de optredens af met shots van het publiek dat op houten stoeltjes zit. Soms lijken ze verveeld – eentje leest zelfs een boek – maar meestal reageren ze enthousiast. Hun vingers knippen mee met de muziek, het lichaam zet zich in beweging en opgetogen kijken ze naar hun partner naast zich.

Ook zien we een repetitie van het Chico Hamilton Quintet, met de betreurde Eric Dolphy op fluit. Hamiltons band had een afwijkende bezetting, inclusief cellist die we met sigaret tussen de lippen de prelude van Bachs eerste cellosuite zien oefenen.

Hoewel heerlijk om te zien is Jazz on a Summer’s Day niet perfect. Zo zien we op gezette tijden ook beelden van de tegelijkertijd in Newport gehouden zeilrace. Shots die afleiden en bijvoorbeeld het optreden van jazzpianist Thelonious Monk fragmenteren. Ook is het jammer dat Stern niet het hele festival vastlegde maar slechts een van de vier dagen. Voor de jazzliefhebber is het achteraf betreurenswaardig dat Stern de optredens van bijvoorbeeld trompettist Miles Davis, met John Coltrane op tenorsax, niet vastlegde, evenmin als Sonny Rollins. In plaats van deze jazzvernieuwers – van Monk krijgen we één nummer – concentreert de film zich op vrij traditionele jazz, blues en gospel. Tekenend is het optreden van Louis Armstrong and his All-Stars, waarbij de nadruk ligt op humor en een ‘gouwe ouwe’ als ‘When The Saints Come Marching In’. Stern sluit passend af met een kippenvel opleverende versie van ‘The Lord’s Prayer’ door Mahalia Jackson.

Jazzfilm Jazz on a Summer’s Day Regie: Bert Stern. In: 45 bioscopen ●●●●●