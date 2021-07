Weduwe strijdt om haar dorp te redden van een stuwmeer

In een armoedige, in blauw en geel licht badende bar trekt een verteller met hese stem en poëtische omschrijvingen de kijker This Is Not a Burial, It’s a Resurrection in. Terwijl hij af en toe speelt op een lesiba, een snaarinstrument dat diepe tonen afwisselt met trompetachtige klanken, begint hij zijn parabel over een weduwe die op Kerstdag hoort dat haar zoon is overleden in Zuid-Afrikaanse goudmijnen. Eerder verloor ze haar echtgenoot, dochter en kleindochter.

De autodidactische regisseur en kunstenaar Lemohang Jeremiah Mosese overdondert snel met beeldschone beelden van de weduwe die na dit verlies klaar is om te sterven. Zoals het moment waarin Mantoa (gespeeld door de afgelopen jaar overleden Mary Twala) haar mooiste jurk aantrekt en danst met haar overleden echtgenoot. Dat haar huis geen elektriciteit heeft en licht via kaarsen en olielampjes op haar gegroefde gezicht valt, draagt bij aan het schilderachtige gevoel van shots. Buiten contrasteert haar in zwart gehulde, frêle figuur dan weer met de blauwe hemel boven het landschap en dorpje in de bergen van Lesotho, waar het verhaal speelt. Als Mantoa hoort dat het dorp én zijn kerkhof zullen verdwijnen onder een stuwmeer, hervindt ze kracht en probeert het vertrek van dorpsgenoten te voorkomen.

Het geboorteland van Mosese exporteert jaarlijks miljoenen kubieke meters water naar het omliggende Zuid-Afrika, ook het dorp van de grootmoeder van de kunstenaar dreigt te verdwijnen voor een dam. De pachtende bewoners zijn in de film een speelbal van rücksichtsloze grondbezitters. Maar zijn film – vol verwijzingen naar de Bijbel – voelt vooral als meer tijdloze mijmeringen over een enkeling die ‘vooruitgang’ in twijfel durft te trekken en over de dood en betekenis van geboorte- en rustplaatsen. Mijmeringen waar je vooral naar blijft kijken door de opeenvolging van soms feeërieke en bevreemdende, soms folkloristische beelden. De biologerende kracht van Moseses beeldtaal blijkt momenteel ook in het Amsterdamse Eye Filmmuseum, waar opnames voor de film deel uitmaken van een monumentaal videowerk.

Arthouse This Is Not a Burial, It’s a Resurrection Regie: Lemohang Jeremiah Mosese. Met: Mary Twala, Jerry Mofokeng. In: 33 bioscopen ●●●●●