Wat zijn de belangrijkste ongelijkmakers? (Deel 2 van zomerserie)

Vliegt het kapitalisme in Nederland uit de bocht? Terwijl de allerrijksten steeds rijker worden, vissen grote groepen achter het net: flexwerkers, huurders, kansarme kinderen. In dit tweeluik onderzoeken we de scheefgroei in Nederland en hoe het is om ongelijkheid te ervaren.

In deze tweede aflevering duiken we in het onderwijs, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. We laten mensen aan het woord die de groeiende ongelijkheid in hun eigen leven ondervinden. En met datajournalist Cosette Molijn duiken we in de cijfers en trends die schuilgaan achter hun verhalen.

Meer weten over het thema sociale ongelijkheid? Ga dan naar nrc.nl/dossier/ongelijkheid/ om alle artikelen te lezen.

