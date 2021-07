Voorspelbare, valse, verrukkelijke film over gay waterpoloteam

Twee jaar geleden kwamen er synchroon twee komedies uit over zwemmende mannen (het Franse Le grand bain van Gilles Lellouche en het Britse Swimming with Men). Waar die films slechts met camp flirtten, gaat de Franse gay sportkomedie The Shiny Shrimps vol voor de extravaganza.

Coregisseur Cédric le Gallo zit zelf in een waterpoloteam dat net als de film vol zelfspot ‘Les crevettes pailletées’ heet (garnalen met pailletten). En die insidersblik maakt ongetwijfeld dat hij uit de bocht durft te vliegen, omdat hij precies weet hoe hij dan weer op één wiel toch net in balans blijft.

De plot draait om een homofobe zwemkampioen die voor straf een gay team moet coachen op weg naar de Gay Games in Kroatië. Met Céline Dion op de speakers reizen ze in een Parijse toerbus over Europese B-wegen.

Dat maakt de film meer Priscilla, Queen of the Desert dan The Full Monty, waar de eerdere zwemfilms mee werden vergeleken. Voorspelbaar, vals, verrukkelijk, en vooral in razend tempo respectvol over alle kleine microverhaaltjes van de zwemmer: intergenerationele problemen, mag de transzwemmer ook mee, en hoe moet het met man en kinderen in de buitenwijk als op de Balkan Grindr lokt?

Sportkomedie The Shiny Shrimps (Les crevettes pailletées). Regie: Maxime Govare, Cédric le Gallo. Met: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Albiteboul. In: 10 bioscopen ●●●●●