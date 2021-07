Tiener met schizofrenie is bang voor stigma

Tiener Adam lijdt aan schizofrenie. Hij hoort meerdere stemmen in zijn hoofd en heeft enge hallucinaties. In de film Words on Bathroom Walls krijgen ze de vorm van voor de kijker zichtbare alter ego’s en een soort zwarte rook die Adams waarneming kleurt en het beeld overspoelt als hij een psychotische aanval krijgt. Bang voor een stigma, scheldwoorden op de muren van het schooltoilet, vertelt hij zijn klasgenoten niet wat hem mankeert. Adam wil niet gereduceerd worden tot zijn aandoening.

Na een incident komt hij terecht op een nieuwe school. Daar ontmoet hij Maya, en door haar wordt het rustiger in zijn hoofd. Het nieuwe experimentele medicijn dat hij slikt helpt ook, maar de pillen hebben als vervelende bijwerking dat zijn smaak aangetast wordt. Onfortuinlijk, want Adam wil chef-kok worden.

Films over tieners met (enge) ziektes zijn tegenwoordig legio, vaak gebaseerd op jeugdboeken, hier de door Julia Walton geschreven, gelijknamige roman. De verfilming ervan is verdienstelijk maar voegt niets nieuws toe aan een toch al wat sleetse formule. Gelukkig is Adam wijs genoeg om te beseffen dat liefde en eerlijkheid, want daar draait de plot om, niet genoeg zijn om hem te genezen. Toch ook maar die pillen blijven nemen.

Jeugdfilm Words on Bathroom Walls Regie: Thor Freudenthal. Met: Charlie Plummer, Taylor Russell, Molly Parker. In: 44 bioscopen ●●●●●