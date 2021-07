Schip sleurt walvis mee tot haven Terneuzen

Tussen de sluizen van de haven in de Zeeuwse plaats Terneuzen is dinsdag een dode walvis aangetroffen. Volgens natuurorganisatie SOS Dolfijn arriveerde het beest maandag op de bulbsteven – het torpedovormige onderste deel van een schip dat onder water steekt – in de Nederlandse wateren. Het gaat om een gewone vinvis van zo’n veertien meter lang. „Volwassen vinvissen kunnen zo’n 27 meter worden, dus dit is waarschijnlijk een jonge walvis”, reageert een woordvoerder van SOS Dolfijn.

De Universiteit Utrecht en Naturalis zullen de exacte doodsoorzaak onderzoeken. Een vrachtschip is volgens de woordvoerder „hoe dan ook” tegen de vinvis aangedreven, waarna het beest op de bulb terecht is gekomen en op die manier meevoer tot in de Zeeuwse haven. Het dier is aangetroffen bij de Westbuitenhaven in Terneuzen, waar de walvis de kade op is getakeld. Volgens Omroep Zeeland is de walvis op het Panamese schip Muharrem Dadaylie gebotst en meegevaren.

Een gewone vinvis strandt eens in de zoveel jaar in Nederland. De laatste was in september 2019 in het Zuid-Hollandse Ter Heijde. „Ze stranden vaak in het zuiden”, aldus de woordvoerder. Volgens haar varen vinvissen vrijwel altijd met grote schepen mee. „Die komen daar pas in de haven achter. De botsing is op het schip nauwelijks waarneembaar: je kunt het vergelijken met een vliegje op een auto.” Andere walvissen – zoals de bruinvis – komen regelmatig terecht aan de Nederlandse kustlijn. Dit jaar zijn 241 strandingen van walvissen geregistreerd.