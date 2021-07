‘Rutte informeerde Kamer onvolledig over Russisch gasproject’, oppositie wil debat

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) heeft de Tweede Kamer „onvolledig en onjuist” geïnformeerd over het Russische pijplijnproject Nord Stream 2. Dat stelt Follow the Money dinsdag op basis van onderzoek van The Investigative Desk. Rutte zou tegen de Kamer hebben gezegd dat de gesprekken met de Russen een „vrije wisseling van standpunten” betroffen, maar in werkelijkheid zou er zijn onderhandeld namens Nederland. De SP, GroenLinks en PvdA willen een debat over de kwestie.

Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken spraken tweemaal met een Russische delegatie over de pijpleiding. In 2018 en 2020 hadden zij een onderhoud met Russische staatssecretarissen. Dat overleg - formeel de zogeheten Werkgroep Energie - was in 2017 hervat, drie jaar na het neerhalen van het MH17-toestel. Aan de Kamer liet Rutte weten dat deze gesprekken niet meer voorstelden dan een „vrije gedachtewisseling”, maar FTM concludeert op basis van overheidsdocumenten dat er politiek gevoelige onderwerpen zijn besproken en dat Rutte heeft onderhandeld met Rusland over energie-afspraken.

De Nord Stream 2 vervoert Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland. Over het project is jarenlang gebakkeleid, vanuit Brussel, Oost-Europa en de VS klonken grote bezwaren tegen het plan. Rusland wilde inspelen op de groeiende behoefte in Europa aan gas, omdat de productie op het continent zelf al jaren afneemt. In oktober 2019 gaf Denemarken groen licht voor de aanleg van de 147 kilometer lange pijpleiding. Critici van het plan vinden dat het project de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroot en dat de pijpleiding ten koste gaat van Europees energiebeleid. Ook Nederlandse bedrijven als Boskalis, Van Oord en Shell doen mee aan Nord Stream 2.