Rusland brandmerkt ook laatste onafhankelijke onderzoeksplatform als ‘buitenlandse agent’

Met het plaatsen van online krant The Insider op een lijst voor ‘buitenlandse agenten’ is het aantal onafhankelijke onderzoeksplatforms in Rusland teruggebracht naar 0. Dat stelt uitgever en publicist Derk Sauer, die via Stichting 2 Oktober verschillende Russische media steunt. Die stichting is ook zelf aangemerkt als ‘buitenlandse agent’, net als onder meer nieuwssite Meduza, die opereert vanuit Litouwen. The Insider werkt vanuit Letland, „dus we blijven gewoon doorwerken”, zegt de hoofdredacteur.