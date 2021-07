Resten laatste slachtoffer ingestort flatgebouw Miami gevonden

De overblijfselen van de laatste vermiste persoon na het instorten van het appartementencomplex in het Amerikaanse Miami zijn teruggevonden. Volgens The Washington Post gaat het om een 54-jarige vrouw, die is geïdentificeerd door haar moeder. Dat brengt het aantal geïdentificeerde slachtoffers op 98, zo heeft burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County laten weten op een persconferentie. Vorige week vrijdag is de brandweer gestopt met het zoeken naar lichamelijke resten van eventuele slachtoffers onder het puin.

Begin deze maand was de hoop al opgegeven dat er nog overlevenden zouden worden aangetroffen. Op 24 juni stortte het appartementencomplex in Surfside in. Alleen in de eerste uren na de ramp werden nog levende mensen uit het puin gered. De afgelopen weken hebben brandweerlieden bergingswerkzaamheden uitgevoerd. De stad Florida moest in totaal voor 14.000 ton aan puin ruimen.

Zo’n vijf weken na de ramp is de exacte oorzaak ervan nog onduidelijk. In 2018 constateerden onderzoekers wel al veiligheidsrisico’s in het gebouw, toen veertig jaar oud. Onder meer het beton was in slechte staat. Ook zaten er scheuren in de pilaren van de parkeergarage onder het pand. De kosten om dat te herstellen, bedroegen zo’n 10 miljoen euro. Inmiddels is gebleken dat tien andere flatgebouwen in de regio vergelijkbare tekortkomingen vertonen. De eigenaren moeten dat direct herstellen.